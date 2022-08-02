Москва, , 16:16 — REGNUM Череда неприятных событий так или иначе связанных с туризмом, начиная с 2015 года, в том числе временное закрытие турецкого и египетских направлений, масштабные ковидные ограничения, и, наконец, международные санкции переориентировали часть туристических потоков внутрь России, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления, д. э. н Галина Сорокина.

Туризм. Башкирия

«Россияне и даже иностранцы стали вновь открывать Россию, и это коснулось не только крупных городов и областных центров, но и многие малые города стали создавать точки притяжения, музеи, малые архитектурные формы, придумывались городские легенды, обновлялась туристическая инфраструктура, разрабатывались туристические маршруты и т.д.

Однако в связи с тем, что работы по развитию туристической инфраструктуры проводились фрагментарно, и финансировались, зачастую из различных источников и с различными целями возник эффект «лоскутного одеяла», когда в одном городе соперничают различные архитектурные стили, эпохи, некоторые точки притяжения и воссозданные исторические промыслы, получив временное финансирование в рамках какого-то гранта не вписываются в бренд территорий или просто не успевают выйти на точку безубыточности и потихоньку исчезают так же как и возродились.

Да и сами бренды территорий не созданы. Что уж говорить о простом соответствии городских пространств требованиям туристической индустрии, в том числе ремонт фасадов домов, улиц, наличие парковок для туристических автобусов, размещение понятной навигации, а также включение точек притяжения малых городов в региональные туристические карты. Эта работа требует системной планомерной работы и значительного финансирования.

В этой связи был проведен конкурс среди населенных пунктов России, в котором из 85 заявок были отобраны 31. Средняя сума одного гранта составила 194 млн рублей. Основная идея конкурса состояла в создании единого архитектурного стиля, объединения городских территорий и существующих в них туристических объектов в единое дизайн пространство с понятной и удобной навигацией доступной для всех граждан.

Интересно, что такие возможности, предоставляемые Ростуризмом оценили всего 85 из 1100 городов России, причем эти 7,7% пришлось на 56 из 85 регионов России. Конечно, в обновлении и объединении дизайн-кода нуждаются в основном города с уже созданной инфраструктурой, однако формирование новых брендов и (или) создание необычных туристических мест притяжения доступны и молодым городам.

Причем туристический поток способен не только повысить узнаваемость территории и обеспечить приток денег в туристическую инфраструктуру региона, но также может стать источником новых рабочих мест и повышения уровня жизни всех жителей.

В этой связи задача развития бренда территорий должна решаться не только местными силами муниципалитетов, а должна возглавляться губернаторами областей России и главами республик», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральное агентство по туризму выделит 6 млрд рублей на обустройство туристических центров в 31 городе России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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