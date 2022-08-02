Вашингтон, 2 августа, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Группа афганских женщин устроила акцию протеста против приглашения Рулы Гани, жены бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, на встречу в США, посвящённую расширению прав и возможностей женщин, назвав её «самой ненавистной женщиной в истории Афганистана». Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Эти женщины утверждают, что Рула Гани, бывшая первая леди Афганистана, не является представителем афганских женщин и её нельзя приглашать на встречи, посвящённые судьбе афганок.

Организация под названием «Женщины-лидеры» собирается 6 октября этого года провести в Нью-Йорке конференцию по расширению прав и возможностей афганских женщин с участием Рулы Гани. Она будет приглашена в качестве специального гостя и выступит с речью. При этом группа афганских женщин под названием «Стихийное движение борющихся женщин Афганистана» выразила протест против приглашения Гани на эту встречу и требует аннулировать это приглашение.

Эти женщины заявляют, что Рула Гани обвиняется в коррупции в рамках Проекта по расширению прав и возможностей афганских женщин (PROMOT) и не заслуживает приглашения ни на одно из мероприятий, посвящённое афганским женщинам.

Члены «Стихийного движения» указали, что учреждения, которые поддерживают людей, обвиненных в коррупции, и пытаются получить легитимизировать свои действия в глазах афганских женщин, находятся в заговоре с теми, кто обвиняется в крупномасштабной коррупции в проектах, связанных с гражданками Афганистана.

Напомним, Рула Саада Гани родилась столице Ливана Бейруте и стала первой леди в 2014 году, когда Ашраф Гани был избран президентом Афганистана. Она познакомилась с будущим супругом в Американском университете в Бейруте.

После того, как Ашраф Гани стал президентом Афганистана, он изменил имя своей жены на «Биби Гуль», что подверглось критике со стороны борцов за права женщин и было сочтено антифеминистским шагом с целью скрыть истинную личность Рулы.

Во время избирательных кампаний многие критики Ашрафа Гани нападали на Рулу Гани, указывая на то, что она христианка, но после того, как Ашраф Гани занял кресло в президентском дворце, Рула в телеинтервью сказала, что выбрала ислам в качестве своей религии и национальность «пуштунка» в афганском удостоверении личности, потому что много лет прожила в пуштунской мусульманской семье.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Кабул 15 августа 2021 года, она бежала вместе с мужем из страны и сейчас живёт в Америке.

Во время президентства Ашрафа Гани Рула, как первая леди Афганистана, занимала особое положение в афганской политике и взяла под свой контроль дела женщин. В конституции Афганистана нет упоминания о «первой леди», но у нее был хорошо оборудованный кабинет в президентском дворце.

Рула Гани руководила многими крупными проектами для афганских женщин стоимостью в сотни миллионов долларов, в том числе спонсируемым правительством США проектом «Продвижение». Она и сотрудники её офиса были обвинены в крупномасштабной коррупции по этому проекту.

Что представлял собой этот проект?

Проект «Продвижение» представлял собой пятилетнюю программу стоимостью 280 миллионов долларов, запущенную в 2014 году Агентством США по международному развитию (USAID) (организация, признанная в России нежелательной), для расширения возможностей афганских женщин. Целью проекта было расширение прав и возможностей женщин в области управления, экономики, торговли и образования, а также улучшение условий жизни около 75 тысяч женщин в Афганистане путём создания условий для их трудоустройства в государственных и частных учреждениях.

Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) сообщил в 2017 году, что с момента запуска проекта прошло три года, что проект провалился, а деньги американских налогоплательщиков были потрачены впустую.

Этот проект реализовывался под контролем канцелярии первой леди Афганистана, и после публикации сообщений о его провале многие граждане страны выступили с критикой в адрес Рулы Гани и её сотрудников. Граждане Афганистана подвергли критике офис первой леди за неразборчивое использование денег проекта на неизвестные цели и обвинили офис в присвоении десятков миллионов долларов этого проекта.