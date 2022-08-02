Лос-Анджелес, США, 2 августа 2022, 16:15 — REGNUM Режиссёр Джеймс Ганн поделился подробностями работы над третьей частью «Стражей Галактики». Об этом 2 августа пишет «Канобу».

Джеймс Ганн
Джеймс Ганн
Gage Skidmore

Ганн назвал фильм «возможно, своим любимым», однако отметил, что его съёмки дались непросто. «Третий фильм был очень сложным по миллиарду причин, начиная с его масштаба. Это, возможно, мой любимый фильм, но, скорее всего, это не мой самый любимый опыт съемок, если не учитывать любви, которую я испытываю ко всей этой команде», — поделился режиссёр.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «Стражей Галактики» назначена на 5 мая 2023 года. К своим ролям вернутся Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, Карен Гиллан и Пом Клементьефф, а также присоединится Уилл Поултер.

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