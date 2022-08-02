Лос-Анджелес, США, , 16:15 — REGNUM Режиссёр Джеймс Ганн поделился подробностями работы над третьей частью «Стражей Галактики». Об этом 2 августа пишет «Канобу».

Джеймс Ганн Gage Skidmore

Ганн назвал фильм «возможно, своим любимым», однако отметил, что его съёмки дались непросто. «Третий фильм был очень сложным по миллиарду причин, начиная с его масштаба. Это, возможно, мой любимый фильм, но, скорее всего, это не мой самый любимый опыт съемок, если не учитывать любви, которую я испытываю ко всей этой команде», — поделился режиссёр.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «Стражей Галактики» назначена на 5 мая 2023 года. К своим ролям вернутся Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, Карен Гиллан и Пом Клементьефф, а также присоединится Уилл Поултер.

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