Ярославль, , 16:22 — REGNUM В Ярославле отловом бездомных собак будет заниматься фирма из Липецка. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Собака Александр Погожев © ИА REGNUM

ООО «РИСТЭМСТРОЙ-Л» было единственным участником аукциона по отлову и передержке бездомных животных. До этого в городе также проходили аукционы, однако каждый раз их признавали несостоявшимися.

Цена контракта составляет 4,5 миллиона рублей, подрядчик должен будет заниматься отловов животных, доставкой их в пункт передержки, вакцинацией, стерилизацией, а также возвратом в место отлова.

Стоит отметить, что пункт передержки должен быть оборудован помещениями с доступом к холодной и горячей воде, а также канализацией, электричеством, теплоснабжением, наружным освещением и вентиляцией. В пункте также должен быть ветеринар и помещения для выгула, стационара, содержания животных в карантине. Основная проблема предыдущих аукционов заключалась в том, что на территории области подобных приютов нет. И всё же на этот раз мэрия заключила договор с организацией. В контракте сообщается, что пункт передержки должен находиться в Ярославле, либо в радиусе до 20 километров от его границ.

В мэрии города сообщили, что контракт будет действовать до конца 2022 года.

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