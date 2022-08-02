Кишинёв, 2 августа, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Предстоящая зима будет тяжёлой для Молдавии, так как запасы газа могут кончится через несколько месяцев. Об этом 2 августа объявил на пресс-конференции министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Мы все должны мобилизоваться, чтобы снизить потребление там, где возможно. Мы предлагаем в добровольном порядке снизить минимум на 15% потребление газа», — сказал глава ведомства.

Спыну заявил, что в Евросоюзе уже приняли решение сокращать потребление голубого топлива, и молдавское правительство планирует поступить также. Кроме того, в правительстве рассматривают разные варианты сокращения поставок газа в Молдавию из России, в том числе и полный разрыв отношений с Газпромом.

Напомним, стоимость российского газа для Молдавии в августе составила $1458,5. Это стало рекордом для республики. Цену рассчитывают на основании положения на энергетических рынках ЕС.