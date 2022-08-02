Москва, 2 августа, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Торговое эмбарго в отношении многих товаров российского экспорта со стороны западных стран привело к необходимости пересмотра географических направлений поставок, и этот процесс, несмотря на его кажущуюся очевидность, является достаточно сложным, заявил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Контейнеры с товарами из Китая

«Торгово-экономические связи, формировавшиеся со странами ЕС десятилетиями, в одночасье обрушились. Поиск новых внешнеторговых партнеров на развивающихся рынках Азии требует во многом инициативы от этих стран.

К тому же, как показывает российский экспорт нефти, например, в Индию, эти страны требуют поставок с дисконтом, что может быть не всегда выгодно для России. В данной ситуации для нашей страны важно не изыскивать принципиально новых партнеров, а расширяться на существующих рынках.

Однако при поставках на новые рынки таких критически важных товаров, как удобрения и энергоносители, необходимо учитывать новые возникающие проблемы, такие как, например, саботаж перевозчиков, проблемы с морским страхованием, сложности осуществления международных платежей, что ограничивает возможности для российского экспорта.

В то же время, на рынке удобрений, которые по существу являются незаменимым товаром в международной торговле, это создает кризисную ситуацию в виде риска снижения урожайности во многих развивающихся странах.

В частности, многие страны, например, Таиланд, накапливают запасы удобрений и энергоносителей, опасаясь еще больше роста цен на эти товары. Рост цен на энергоносители стал основным фактором роста цен по многим видам удобрений.

Ранее развивающиеся страны никогда не стремились формировать крупные запасы удобрений, поскольку в ценовом отношении это был достаточно стабильный рынок. Стремление многих стран к накоплению больших запасов удобрений на ближайшие годы открывает новые возможности для отечественного экспорта. Аналогичная ситуация будет складываться также и по основным энергоносителям — нефти и газу.

Отмечу, что поставки по таким товарам, мировые рынки которых испытывают турбулентность и повышательную ценовую динамику, в частности, рынки удобрений и энергоносителей, могут оставаться выгодными даже на новые географические направления.

Крупные развивающиеся рынки Азии, помимо Китая и Индии, например, Вьетнам и Таиланд в текущих условиях будут существенно расширять свою долю в российском экспорте удобрений и энергоносителей, тем более, что уже наблюдается перенастройка цепочек поставок на азиатские рынки», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Таиланд заинтересован в поставках из России удобрений и энергоносителей, заявил таиландский посол в России Сасиват Вонгсинсават.

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