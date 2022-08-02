Париж, 2 августа, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Больше всего антироссийские санкции навредили самому ЕС, сообщила 2 августа лидер фракции парламента Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марин Ле Пен

Завив, что антироссийские санкции, введённые после начала спецоперации на Украине, «заставили страдать» жителей ЕС, Ле Пен дала оценку такой политики Брюсселя: «Это провал политики санкций».

Она добавила, что жертвой санкций стала не Россия, а страны Европейского союза. Ситуация напоминает санкции 2014 года, отмечает политик. И российскую экономику на колени поставить не удалось, как того хотели в Брюсселе.

По словам Ле Пен, Москва сейчас «продаёт газ в большем объёме и даже дороже, чем до введения санкций», поскольку смогла продать газ другим нуждающимся.