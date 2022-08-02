Ростов-на-Дону, 2 августа, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 95 человек, выписаны с выздоровлением 84 пациента, переболевшие COVID-19. Об этом сообщается на портале «Стопкоронавирус. рф» 2 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

За сутки в инфекционные стационары попал 31 пациент, нуждающийся в госпитализации. Не смог победить COVID-19 ещё один житель Ростовской области.

Всего в Ростовской области подтверждено 382 858 случаев заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением 370 141 пациент. Победить COVID-19 не смогли 10 968 пациентов.