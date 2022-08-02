Белгород, 2 августа, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Белгороде по подозрению в организации занятия проституцией задержан 59-летний местный житель, сообщает 2 августа пресс-служба регионального УМВД.

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Оперативники задержали сутенёра возле одной из городских бань. Вместе с ним для разбирательства в полицию доставили двух молодых женщин, оказывавших интимные услуги. По предварительным данным, подозреваемый принимал заказы и забирал часть выручки у «подопечных».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет. Решается вопрос о привлечении девушек к административной ответственности.