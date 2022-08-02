Сеул, , 16:09 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су призвал правительство принять дополнительные меры по борьбе с инфляцией, сообщает Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление глава правительства сделал 2 августа в ходе заседания кабинета министров.

Премьер-министр также призвал правительство приложить усилия для принятия дополнительных мер по стабилизации цен во втором полугодии.

Согласно данным Статистической службы Южной Кореи, в июле индекс потребительских цен вырос на 6,3%, что является самым высоким показателем с 1998 года, когда инфляция составила 6,8%.

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Затрагивая тему заболеваемости коронавирусом, Хан Док Су отметил, что в настоящее время правительство воздерживается от восстановления мер социального дистанцирования, а также призвал население страны использовать маски при посещении многолюдных мест.

Напомним, что за минувшие сутки в Южной Корее выявили 111 789 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 19 932 439.

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