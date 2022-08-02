Москва, , 16:04 — REGNUM Вопрос работы над проблемой твердых бытовых отходов очень актуален, заявил 2 августа президент России Владимир Путин на встрече с главой «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава государства отметил, что, несмотря на прозаичность деятельности компании, она очень важна:

«Но все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается качества жизни миллионов людей».

Президент согласился с тем, что работа системы по мониторингу ситуации и реагированию должна быть «прозрачной и публичной».

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