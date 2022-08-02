Москва, 2 августа 2022, 16:04 — REGNUM Вопрос работы над проблемой твердых бытовых отходов очень актуален, заявил 2 августа президент России Владимир Путин на встрече с главой «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым.
Глава государства отметил, что, несмотря на прозаичность деятельности компании, она очень важна:
Президент согласился с тем, что работа системы по мониторингу ситуации и реагированию должна быть «прозрачной и публичной».
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