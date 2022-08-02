Париж, 2 августа, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Военно-морские силы (ВМС) Франции спасли 70 мигрантов на море в проливе Ла-Манш, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Мигранты получили помощь на патрульном катере ВМС Франции. Мигрантов высадили в порту Кале, чтобы о них позаботились пограничная полиция и пожарные Па-де-Кале.

Префектура предупреждает всех, кто планирует пересечь Ла-Манш, о связанных с этим рисках. Этот сектор является «одним из самых опасных», а погодные условия здесь часто бывают сложными.

Как сообщало ИА REGNUM, отдельным лицам, компаниям и сообществам во Франции предлагают ограничить потребление воды из-за засухи.

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