Пенза, , 16:25 — REGNUM В литературном музее города Пензы 3 августа откроется выставка рисунков детей из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Пензенской области.

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В торжественной части мероприятия примут участие директор Художественного музея «Арт-Донбасс», член Союза художников ДНР Екатерина Калиниченко и заведующая отделом межмузейных коммуникаций музея Юлия Козурина.

В экспозиции будут представлены около 40 детских работ из Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиева, Снежного, Ждановки и других городов ДНР.

ИА REGNUM напоминает, в июне из Пензенской области в город Мариуполь доставили 20 тонн гуманитарного груза с офисной мебелью.

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