Тюмень, , 16:00 — REGNUM В Тюменской области в течение двух дней 9 и 10 августа будут наблюдаться перебои с телевещанием. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

В указанные дни с 10:30 до 16:00 (с 08:30 до 14:00) будет проводиться профилактика на тюменской радиотелевизионной станции. Что повлечёт перерывы в трансляции программ первого и второго мультиплексов цифрового телевидения в Тюмени и Тюменском районе.

График проведения работ можно отследить на сайте смотрицифру. рф в разделе «Кратковременные отключения трансляции», а также в приложении «Телегид».