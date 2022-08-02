Бодрум, Турция, , 15:56 — REGNUM Турецкая актриса Фахрие Эвджен, супруга актёра Бурака Озчивита, получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом 2 августа пишет Elle Girl.

Бурак Озчивит Цитата из сериала «Королёк — птичка певчая»

По данным СМИ, артистка почувствовала недомогание на отдыхе и обратилась в одну из больниц Бодрума (Турция), где у неё диагностировали заражение коронавирусом. Как отмечает издание, её супруг Бурак Озчивит и сын получили отрицательные результаты теста на COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июня 2022 года Бурак Озчивит сообщил о том, что его супруга беременна вторым ребёнком. Пол будущего малыша пара пока не раскрыла.

Читайте ранее в этом сюжете: Дженнифер Лопес рассказала о влиянии на неё панических атак