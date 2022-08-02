Орел, , 15:56 — REGNUM Орловские полицейские задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в нападении на администратора гостиницы. Об этом сообщает 2 августа «МВД-Медиа».

Нож Pixabay.com

Ранее судимый житель Орла пришёл в одну из гостиниц города якобы от лица своей знакомой, которой не вернули деньги за ранний выезд. Мужчина нанес ножевые ранения женщине-администратору, украл 4 тысячи 100 рублей и попытался скрыться.

На шум выбежали двое постояльцев гостиницы. Оценив обстановку, они начали преследовать попытавшегося скрыться налётчика. На улице они увидели автомобиль ДПС и обратились к полицейским. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Правоохранители также нашли орудие нападения — нож, который тот выбросил по пути.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он арестован.

Руководством регионального УМВД принято решение о награждении неравнодушных граждан и инспекторов ДПС.