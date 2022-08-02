Белград, , 16:10 — REGNUM Депутат парламента Сербии от правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович извинился за свои слова о том, что «Сербия по всей видимости, будет вынуждена начать денацификацию Балкан».

Граница Косово и Сербии Krzysztof Dudzik

Джуканович считает, что комментарий, который он опубликовал на своей странице в «Твиттере» по поводу последнего обострения на севере Косово и Метохии, был «абсолютно безответственным».

«Я должен извиниться перед сербской общественностью. Я поступил ужасно безответственно. Я это понимаю. Я написал комментарий в шутку, но этим я создал большую проблему президенту Александру Вучичу и моей стране», — рассказал Джуканович в эфире телеканала Pink.

Депутат добавил, что он понимает свою ошибку и считает, что все должны действовать в соответствии с решениями государственного руководства для того, чтобы попытаться предотвратить возможный конфликт.

Напомним, что 31 июля на севере Косово и Метохии произошли очередные волнения, вызванные решением албанских сепаратистов не признавать личные документы, выданные Республикой Сербия.