Путин: работа с твёрдыми отходами — болевая точка России
Москва, 2 августа, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Создание системы работы с твёрдыми бытовыми отходами — одна из российских болевых точек, влияющая на качество жизни населения. Об этом президент России Владимир Путин заявил 2 августа на встрече с генеральным директором «Российского экологического оператора» (РЭО) Денисом Буцаевым.
Глава государства отметил, что компания РЭО была создана в 2019 году для решения весьма прозаической задачи — создания системы работы с ТБО. Этот вопрос касается одновременно и социальной, и экономической сфер.
«Но все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается качества жизни миллионов людей», — сказал Путин.
Буцаев в докладе президенту отметил, что отрасль ТБО по-своему сложная, «не всегда прозрачная», администрирование в ней невозможно без цифровизации. Сейчас создаётся система, которая позволяет мониторить ситуацию и принимать правильные управленческие решения на разных уровнях.
«Да, конечно. Чтобы она [система] была прозрачной и публичной», — согласился с ним Путин.
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