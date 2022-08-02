Екатеринбург, , 15:54 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ухудшения самочувствия детей в свердловском оздоровительном лагере. Об этом 2 августа сообщает Следственный комитет.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Поручение дано руководителю областного следственного управления Михаилу Богинскому. От него Бастрыкин ожидает доклада. А ход расследования уголовного дела поставят на контроль в центральный аппарат СК.

Как сообщало ИА REGNUM, несовершеннолетние заболели в период с 25 по 31 июля. Всего речь идёт о девяти случаях. С 1 августа деятельность лагеря приостановлена.

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