Екатеринбург, 2 августа, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ухудшения самочувствия детей в свердловском оздоровительном лагере. Об этом 2 августа сообщает Следственный комитет.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Поручение дано руководителю областного следственного управления Михаилу Богинскому. От него Бастрыкин ожидает доклада. А ход расследования уголовного дела поставят на контроль в центральный аппарат СК.

Как сообщало ИА REGNUM, несовершеннолетние заболели в период с 25 по 31 июля. Всего речь идёт о девяти случаях. С 1 августа деятельность лагеря приостановлена.