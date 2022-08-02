Москва, 2 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Программы льготного кредитования охватывают все больше секторов экономики, затрагивая новых участников рынка. Очередь дошла и до изготовителей электроники, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Елизавета Шаманина.

Александр Погожев ИА REGNUM Настройка электроники

«Трудности, которые сейчас испытывает отрасль — это и нехватка оборотных средств, дорогое финансирование проектов, сбои в логистических цепочках, и как следствие отсутствие необходимых комплектующих.

Однако и в сложившейся ситуации есть положительные моменты — предприятия с большим интересом нацелены на реализацию новых проектов, стимулирование производства и ускорение импортозамещения.

При текущих ставках по кредитам привлекать финансирование данным участникам рынка сейчас крайне невыгодно. Так, ставки большинства ведущих банков по финансированию проектов реального бизнеса заявлены от 11% и выше.

Новая программа поддержки, разработанная Минцифрой совместно с Минпромторгом, призвана сгладить имеющие финансовые трудности и напряжённость в отрасли. В рамках данной программы предприятия смогут получить кредиты не только на закупку комплектующих, но и на реализацию инвестиционных проектов.

Заявленные параметры кредитования — 5% годовых при минимальной сумме кредита в 4 млрд руб. В свою очередь разница между рыночной и льготной ставкой для банков, участвующих в программе, будет компенсирована государством, тем самым привлекательность данного вида кредитования существенно возрастёт.

В настоящее время программа находится на стадии согласования и в ближайшем будущем сможет оказать действенную финансовую поддержку отрасли.

Говоря о поддержке отрасли стоит также упомянуть и ранее заявленную, но не принятую инициативу по предоставлению субсидий в размере от 50% стоимости в целях финансирования цифровых проектов при закупке крупными компаниями российской техники.

Указанная инициатива по-прежнему представляется перспективной и, в случае ее принятия, позволит усилить устойчивость и конкурентоспособность отрасли.

Кроме того, такая мера создаст гарантированный отложенный спрос на российскую технику и оборудование ещё на стадии его производства, оказав колоссальный стимулирующий для отрасли эффект», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минцифры РФ предложило банкам программу льготного кредитования производителей электроники.

Читайте также: Минцифры предлагает выдавать производителям электроники льготные кредиты