Азовский район, Ростовская область, 2 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. На хуторе Павло-Очаково в Азовском районе Ростовской области местные жители обнаружили мёртвого дельфина и погибшую рыбу. Местные жители, встревоженные экологической ситуация на побережье Таганрогского залива, опубликовали снимки в социальных сетях.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Таганрогский залив

«Чтo у нac происходит c морем? Дохлая рыбa, птицы, вонь. Экологическая обстановкa простo ужaсает, люди купаются, нo я ужe второй раз нe рискнулa купаться и детям нe разрешилa. Ктo может ответить, почему весь берег усеян мертвечиной?» — задаётся вопросом подписчица паблика «Ростов Главный».

Женщина сетует, что к водоёмам и власти, и отдыхающие относятся пренебрежительно. Именно это и приводит к таким негативным последствиям.