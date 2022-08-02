Баку, 2 августа, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Руководство Азиатского банка развития (АБР) приняло решение выделить компании Masdar Azerbaijan Energy на строительство в Азербайджане солнечной электростанции мощностью 230 МВт. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба АБР.

Солнечная батарея

«Развитие этого проекта солнечной энергетики в Азербайджане станет ключевым шагом вперед на пути зелёного развития страны», — заявил директор по финансированию инфраструктуры для Южной Азии, Центральной Азии и Западной Азии АБР Шантану Чакраборти.

По его мнению, инвестиции правительства Азербайджана в возобновляемую энергетику приведут к тому, что к 2030 году до 30% электроэнергии в стране будет производиться за счёт зелёных технологий.

Напомним, переговоры о строительстве солнечной электростанции мощностью в Азербайджане, возле посёлка Алят, ведутся с начала 2021 года. Ранее Японское агентство международного сотрудничества, Фонд развития Абу-Даби и Европейский банк реконструкции и развития в общей сложности согласились выделить на этот проект $92,8 млн.