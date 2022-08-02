Москва, 2 августа, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В растущей заболеваемости коронавирусом в России доминируют варианты штамма «Омикрон» — ВА.4 и ВА.5, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В ведомстве опубликовали итоги совещания, которое провела глава ведомства Анна Попова.

В последние две недели на варианты ВА.4 и ВА.5 приходится 82% выявленных случаев коронавируса. При этом заболевания, вызванные подвидом «Кентавр», пока фиксируются лишь в единичных случаях.