Захарова назвала США государством-провокатором
Москва, 2 августа, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая, заявила 2 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Мария Захарова
«В прямом эфире, на потребу толпы, безответственные американские политические временщики наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая. США — государство-провокатор», — написала он в телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, самолёт «Боинг С-40С», на борту которого может находиться американская делегация, направляется к острову Тайвань.
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