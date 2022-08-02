Москва, 2 августа, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая, заявила 2 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В прямом эфире, на потребу толпы, безответственные американские политические временщики наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая. США — государство-провокатор», — написала он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт «Боинг С-40С», на борту которого может находиться американская делегация, направляется к острову Тайвань.

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