Махачкала, 2 августа, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В Дагестане завершили следствие по делу о хищении денежных средств у студентов двумя сотрудниками медицинского университета и главврачом одного из медцентров. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, сообщили 2 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Установлено, что в 2020 году помощник декана стоматологического факультета Дагестанского государственного медицинского университета поручил всем старостам групп собрать по 30 тыс. рублей за успешное прохождение аттестации в условиях дистанционного доступа.

«Собранные со студентов денежные средства в размере 900 тысяч рублей были переданы ректору и главному врачу медицинского центра, которые распорядились похищенным по своему усмотрению», — рассказали в СК по региону.

В период следствия потерпевшие студенты получили возмещение ущерба в полном объеме, на денежные средства обвиняемых был наложен арест. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.