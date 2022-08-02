Джакарта, 2 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Индонезийская авиакомпания PT Garuda Индонезия вернула США два самолета Bombardier CRJ-1000 в ходе корпоративной реструктуризации, сообщает CNN Indonesia.

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Garuda Indonesia объяснила возвращение двух самолетов Bombardier CRJ-1000 с регистрационными номерами PK-GRQ и PK-GRN, вылетевших в 09:00 по западно-индонезийскому времени из аэропорта Сукарно Хатта в сервисный центр MHIRJ Facility, Тусон, Аризона, Соединенные Штаты.

Кроме того, Garuda Indonesia также заключила несколько соглашений относительно продления договора аренды и внедрения почасовой схемы оплаты за аренду воздушных судов. Согласно этой схеме, Garuda Indonesia будет выплачивать арендную плату в зависимости от часов полета воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с камбоджийской полицией, чтобы обсудить сотрудничество в предотвращении торговли людьми.