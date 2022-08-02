Воронеж, , 15:46 — REGNUM Власти приступили к поиску подрядчика на оказание услуг по организации и проведению Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город-Сад». Конкурсную документацию разместили на портале госзакупок 1 августа.

VI Международная выставка-ярмарка «Воронеж — сад» Марина Каширская © ИА REGNUM

Исполнителю необходимо взять на себя информационное сопровождение, обустроить входную группу форума и сцены, нескольких павильонов, создать декор, пригласить ведущего. А также привлечь не менее 30 участников фестиваля по направлениям: ландшафтный дизайн, флористика, арт-объекты, образовательная составляющая. Кроме этого, победитель займется организацией церемонии награждения и проведет, как минимум, три мастер-класса.

Начальная максимальная цена контракта составляет 13,4 млн рублей. Заказчиком выступает региональный департамент природных ресурсов и экологии.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 17 августа. Победитель будет объявлен 22 августа.

В 2022 году темой мероприятия объявлено 350-летие со дня рождения российского императора Петра Первого. Фестиваль пройдет 3–4 сентября. Место проведения пока не известно, в документации указано два возможных варианта: Центральный парк или парк «Алые паруса».

Первый Воронежский международный фестиваль садов и цветов «Город-Сад» (международная выставка-ярмарка «Воронеж-Город-Сад») прошел в 2011 году в рамках празднования 425-летия города Воронежа. Местом его проведения была выбрана площадь им. Ленина.