Уфа, , 15:48 — REGNUM Обстоятельства смерти работника на строительной площадке устанавливают в Уфе. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Строительство дома

По предварительной информации, в Уфе днем 1 августа 2022 года на площадке 21-этажного строящегося дома на перекрестке улиц Рудольфа Нуреева и Энтузиастов два монтажника 27-и и 18-и лет производили фасадные работы, в какой-то момент оборвался трос высотной люльки.

«В результате оба работника упали с высоты 11 этажа. 27-летний мужчина скончался на месте, второй работник получил телесные повреждения и был госпитализирован в ГКБ №21 г. Уфы», ­ — сообщает пресс-служба.

По данному факту проводится доследственная проверка.

«По результатам проверки действиям работников, ответственных за соблюдение требований безопасности при ведении строительных работ, будет дана правовая оценка», - сообщает пресс-служба.

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