Калуга, 2 августа, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Собака породы чихуахуа по кличке Мишель была серьезно травмирована в магазине «Магнит» — животное, которое находилось на руках у своей хозяйки, ударила бутылкой другая посетительница магазина. Об этом 2 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МВД России по городу Калуге.

kp40.ru Пенсионерка напавшая на собаку попала на видеокамеру магазина

Когда хозяйка собаки стояла в очереди в кассу, другая покупательница, пожилая женщина, внезапно ударила животное бутылкой коньяка по голове. Затем пенсионерка поставила бутылку на полку и скрылась.

Ветеринары диагностировали у собаки сотрясение мозга и две трещины в черепе. Животному стало хуже, хозяйка отвезла питомца в ветеринарную клинику столичного «Сколково».

Сейчас напавшую на собаку женщину разыскивает полиция. Обстоятельства произошедшего инцидента взято на контроль прокуратуры области, сообщили в надзорном ведомстве.