Калайи-Нау, Афганистан, 2 августа, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадгис при загадочных обстоятельствах убита женщина. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Jo Naylor Убийство

Источники уточняют, что инцидент произошёл в местности Мурадбек уезда Джаванд.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили эту новость и заявили, что в связи с произошедшим они арестовали одного человека.

Это второе убийство в уезде Джаванд, совершённое при неустановленных обстоятельствах за последнюю неделю.