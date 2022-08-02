Москва, , 15:45 — REGNUM Сейчас требуется усиление роли российского производства, чтобы обеспечить импортозамещение, в частности, в сфере электроники, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Электроника

«Причём, что касается деталей, действительно, проблема их получения от зарубежных партнёров существует.

Поэтому поддержка производителей электроники будет очень важна. 5% — это средняя ставка сейчас для поддержки отдельных отраслей.

Государство и ранее для тех направлений, которые поддерживает, стало предлагать различные программы льготного кредитования.

Есть вероятность, что список направлений деятельности компаний, которые смогут участвовать в подобных программах, расширится», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минцифры России предложило банкам программу льготного кредитования производителей электроники.

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