Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Открытое письмо президенту США Джо Байдену направил политик из штата Техас Луи Гомер, он попросил пустить сербского теннисиста Новака Джоковича на турниры в США. Об этом 2 августа сообщает Daily Caller.

Новак Джокович Carine06

По его словам, Джокович преодолел войну и угрозы голода, чтобы стать одним из лучших теннисистов мира.

«Тем не менее, теперь, похоже, он не сможет преодолеть холодный, бессердечный, злобный, научно забывчивый менталитет администрации Байдена, чтобы конкурировать на турнирах в США в 2022 году», — написал Гомер.

Он отметил, что нынешний запрет на въезд в США невакцинированным людям — это антинаука.

Напомним, что Джокович может Открытый чемпионат США из-за того, что у него нет прививочного сертификата. Ранее он отказался вакцинироваться от коронавируса.

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