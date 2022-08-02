Заиграевский район, Бурятия, , 15:44 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии организована доследственная проверка по факту падения ребёнка с балкона многоэтажного дома. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, шестилетнего мальчика госпитализировали вечером 1 августа в Новобрянскую больницу.

Заброшенное здание в Бурятии СУ СКР по Бурятии

По предварительным данным, в тот день пострадавший с тремя друзьями играли в заброшенной пятиэтажке. Поднявшись на последний этаж, дети бегали по частично разрушенным балконным плитам, не имеющим ограждений.

«В этот момент один из мальчиков не удержался, сорвался с выступа и упал вниз. При падении ребёнок угодил на крону дерева, ветви которого смягчили удар о землю. Ребёнка госпитализировали, и сейчас он получает необходимую врачебную помощь», — отметили в ведомстве.

В рамках проверки следователи устанавливают балансовую принадлежность здания и полномочия местных властей.

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