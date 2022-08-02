Херсон, Украина, , 15:43 — REGNUM Решение добровольно сдать оружие силовикам принял вывший член территориальной обороны Украины в Херсонской области. Видеозапись этого 2 августа разместил журналист Владимир Соловьёв в своём телеграм-канале.

Оружие U.S. Customs and Border Protection

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как мужчина средних лет достаёт из ямы в своём гараже автомат Калашникова, патроны к нему, две гранаты, два штук-ножа и военную форму, которые были там закопаны в песке.

Также он рассказал, что 25 февраля 2022 года он был вызван в тероборону, где ему выдали указанное оружие и где он находился до 1 марта, когда она разбежалась. Также мужчина уточнил, что он принял решение добровольно сдать это оружие российским силовикам, так как не хочет чувствовать себя преступником и намерен жить мирной жизнью.

Кроме того, мужчина призвал других членов теробороны также сдать оружие, перестать «партизанить» и начать восстанавливать мирную жизнь на освобождённых от киевских боевиков территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что признание замначальника украинской военной разведки Вадима Скибицкого о прямом согласовании с США каждой цели HIMARS доказывает прямую вовлеченность Вашингтона в конфликт.