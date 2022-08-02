2 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Всё происходящее очень похоже не только на провокацию, но и на спецоперацию. Зачем она американцам?

Владимир Павленко, , 16:02 — REGNUM Война нервов между США и Китаем, в которой Вашингтон откровенно провоцирует Пекин, достигла апогея. Сегодня утром Boeing C-40C рейсом SPAR-19 вылетел из Куала-Лумпура. Именно на этом борту спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси накануне прибыла в столицу Малайзии из расположенного поблизости Сингапура. По данным, которые транслируют СМИ, в направлении Тайваня вышла авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с ударным авианосцем «Рональд Рейган»; вблизи самого острова, а также вблизи соседних Филиппин находится как минимум четыре самолета-разведчика американских ВВС.

Турне Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Перелет похож на спецоперацию. Во-первых, борт SPAR-19 первоначально шел не на северо-восток, по кратчайшей траектории, а на запад и в процессе полета пересек индонезийский остров Калимантан и прошел над северной частью острова Сулавеси. Отсюда недалеко до Филиппин, и эксперты высказывают предположение, что Boeing огибает Южно-Китайское море (ЮКМ) по траектории, максимально удаленной от районов учений китайских ВМС, в которых участвует дислоцированная на острове Хайнань одна из двух китайских АУГ во главе с авианосцем «Шаньдун» (Вторая АУГ во главе с авианосцем «Ляонин» вышла в море севернее Тайваня, из порта Циндао). К тому же только этой ночью, в дополнение к предыдущим мерам, расширен круг запрета на полеты в ряде регионов акватории, где идут маневры. В принципе, лететь до Тайваня осталось около полутора часов. Тем более что, по официальным данным, борт в направлении Тайваня уже повернул и огибает с юго-востока филиппинский остров Минданао. Практических ограничений по пребыванию в воздухе у военного Boeing C-40C нет; самолеты этого типа имеют дальность полета до 9,3 тыс. км, что с лихвой хватит, чтобы, облетев Тайвань, добраться до Сеула — следующей объявленной точки официальной поездки спикерши.

Борт Пелоси резко изменил курс и пошел в сторону Тайваня Цитата из канала «Милитарист» в telegram

Во-вторых, тайваньские СМИ со вчерашнего дня дают утечки насчет программы пребывания Пелоси на мятежном острове. Накануне предполагалось, что Boeing со спикером совершит посадку в 22:20 по местному времени (18:20 мск), сегодня данные скорректированы на 21:30. «Слитая» программа визита рассчитана менее чем на одни сутки. Уже сегодня встреча с так называемой «демопрезидентшей» Цай Инвэнь, «хромой уткой», добивающей свой второй срок, а завтра посещение законодательного юаня (типа «парламента»), потом отлет. Сегодня уточнили, что старт с острова намечен на 17:00 местного времени 3 августа.

В-третьих, к американско-тайваньской провокации готовятся и на материке. Когда самолет был уже в воздухе, глава МИД КНР Ван И обвинил США в провоцировании вооруженного инцидента; вдогонку повороту самолета на север официальный представитель МИД Хуа Чуньин заявила, что США «обязательно понесут ответственность за ущерб, причиненный суверенитету и безопасности Китая». В прилегающей к Тайваньскому проливу провинции Фуцзянь с сегодняшнего утра закрыты все полеты гражданских воздушных судов, в регионе и прилегающей акватории продолжаются военные учения с боевыми стрельбами. Аналогичные маневры с сегодняшней кульминацией уже несколько дней идут и в ЮКМ.

В Китае нарочито демонстративно возят МБР DF-5B Цитата из видео на канале «Милитарист» в telegram

Не остался в стороне и Кремль. «Ситуация с возможным визитом… Пелоси на остров Тайвань представляет собой провокацию, которая ведет к нарастанию напряженности в регионе», — это слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента Владимира Путина.

Так в чем интрига? Практически незамеченной прошла информация одного из ТГ-каналов о том, что накануне в Куала-Лумпур прибыл другой такой же Boeing ВВС США, SPAR-20, курсом из Японии. Еще один американский самолет, данные по которому не сообщаются, совершил посадку в аэропорту малайзийской столицы прямиком из США. При этом говорилось о том, что в идущем в строну Тайваня SPAR-19 будто бы спикерши нет. А самолет-дублер в момент нахождения первого самолета над Калимантаном, по этой информации, оставался в Куала-Лумпуре. Вал новостей после поворота Boeing над северной частью Сулавеси в сторону Филиппин затмил эти данные. Между тем они интересны, особенно если Вашингтоном планируется какая-то крупная игра, на которую также указывают невнятные ответы Джо Байдена на вопросы Си Цзиньпина в ходе телефонного разговора 28 июля.

Дожидаемся развязки…