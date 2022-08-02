Сеул, 2 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. 2 августа начало работу новое бюро полиции при министерстве внутренних дел Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что подразделение по надзору за деятельностью полиции создано через 31 год после того, как полиция стала независимым органом.

Известно, что запуск нового бюро произошел несмотря на то, что полиция страны выступила против действий министерства.

Бюро, состоящее из трех отделов и 16 должностных лиц, отвечает за разработку ключевых политик и законов, касающихся полиции, рекомендует кандидатов на руководящие должности и выносит проблемы, касающиеся полиции, на рассмотрение кабинета министров.