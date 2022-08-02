Москва, 2 августа 2022, 15:40 — REGNUM Программа поддержки российских городов — туристических центров логически продолжает целый комплекс мер развития внутреннего туризма, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Джанджугазова.
Как сообщало ИА REGNUM, Федеральное агентство по туризму выделит 6 млрд рублей на обустройство туристических центров в 31 городе России.
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