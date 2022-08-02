Иркутск, 2 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Иркутск вошел в число победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов, который провел Ростуризм. По итогам столица региона получит 206 млн 400 тысяч рублей на обустройство туристической инфраструктуры, сообщает 2 августа телеграм-канал правительства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Иркутск

«Иркутск с его уникальной историей, культурными и архитектурными традициями заслуживает самого внимательного отношения. Наша задача — сделать так, чтобы туристы, приезжая на Байкал, как можно больше времени старались провести в областном центре, осмотреть достопримечательности. Благодаря победе в конкурсе и поддержке федерального центра в Иркутске появится обновленный, удобный для гостей города туристический центр, что, несомненно, очень важно для достижения этой цели», — подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в историческом центре Иркутска статус памятника истории и культуры регионального значения получил дом Аркадия Рассушина, известного врача. Он расположенна бульваре Гагарина.

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