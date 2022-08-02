Москва, 2 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Американский спецборт, на котором может находиться спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, может приземлиться в тайваньском аэропорту «Суншань». Об этом 2 августа сообщает сервис IntelWalrus, который специализируется на поиске данных из открытых источников.

U.S. Embassy Ghana Нэнси Пелоси

Twitter-аккаунт сервиса приводит сообщения Airborne Communications Addressing and Reporting System (ACARS), отправленные пилотами самолёта и наземной службой.

Автор публикации считает переписку подтверждением того, что лайнер направляется в Тайбэй. При этом диспетчеры указывают конкретный пункт приземления — RCSS или «Суншань».