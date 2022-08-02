Санкт-Петербург, 2 августа, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В городе Колпино за 1,3 млрд рублей проведут работы по реконструкции участка дороги на Колпинском шоссе от пересечения Софийской улицы до Фидерной улицы и улицы Танкистов. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дороги

Заказчиком выступило СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Учреждение ищет подрядчика, который выполнит перечень работ.

Согласно содержанию документации конкурса, подрядчик должен будет расширить Колпинское шоссе до четырёх полос. Реконструкцию дороги планируют завершить к середине 2024 года.

Заявки на участие будут принимать до 24 августа. Победитель конкурс будет определён 29 августа 2022 года.

Напомним, что в Петербурге также планируют провести реконструкцию дороги в Эстонию с расширением до шести полос.