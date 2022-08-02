Джелалабад, Афганистан, 2 августа 2022, 15:39 — REGNUM В афганской провинции Нангархар блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергся нападению сил Фронта национального сопротивления Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Местный источник на условиях анонимности сообщил изданию, что силы Фронта сопротивления атаковали блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Шурута уезда Дараи-Нур.
По данным собеседника, боестолкновение длилось около часа.
Это вторая атака сил Фронта сопротивления на блокпосты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Дараи-Нур.