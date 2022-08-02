* талибов — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, 2 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В афганской провинции Нангархар блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергся нападению сил Фронта национального сопротивления Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Местный источник на условиях анонимности сообщил изданию, что силы Фронта сопротивления атаковали блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Шурута уезда Дараи-Нур.

По данным собеседника, боестолкновение длилось около часа.

Это вторая атака сил Фронта сопротивления на блокпосты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Дараи-Нур.