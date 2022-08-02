Астрахань, 2 августа, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Астраханской области за выходные были обнаружены тела трёх мужчин, утонувших в водоёмах региона. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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Днём 1 августа в черте города Харабали у левого берега реки Ашулук в районе спасательной станции на глазах у своих знакомых утонул 47-летний местный житель. Мужчина отдыхал в компании друзей и употреблял спиртное.

Вечером 1 августа на реке Бакланенок в 300 метрах ниже паромной переправы села Мумра Икрянинского района местные жители, проплывая на лодке, обнаружили тело мужчины. Им оказался 65-летний житель села Мумра, злоупотребляющий спиртным, который вечером 30 июля ушёл из дома и не вернулся.

Также утром 31 июля в районе села Никольское Камызякского района области в воде ерика Валуев вблизи левой береговой линии владелец личного подсобного хозяйства обнаружил тело своего рабочего, 59-летнего мужчины, пропавшего без вести двумя днями ранее. По предварительной версии, вечером 29 июля он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправился на сбор скота и утонул.

По всем случаям проводятся процессуальные проверки.