Тбилиси, , 15:38 — REGNUM Бывший президент Грузии не является фигурой такого масштаба, которая может оказать существенное влияние на политику в стране. Об этом 2 августа заявил журналистам депутат «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хоть останется, хоть выйдет из политики, это качественно не меняет картину грузинской политики», — сказал депутат.

В то же время он считает, что уход Саакашвили из политики сильно повлияет на репутацию основанной им партии «Единое национальное движение», которая в настоящее время является самой крупной среди оппозиционных сил в стране.

Сарджвеладзе подчеркнул, что нахождение Саакашвили в тюрьме не связано с тем, занимается ли он политикой или нет.

Напомним, адвокат Саакашвили Виктор Гелбахиани впервые 30 июля заявил, что экс-президент хочет уйти из грузинской политики. Бывший президент это заявление пока не прокомментировал лично. В основанной им партии «Единое национальное движение» сказали по этому поводу, что с членами партии данный вопрос не обсуждался.