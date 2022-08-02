Вена, , 17:01 — REGNUM На Балканах происходит конфликт, который можно остановить, но опасность его эскалации все же существует. Такое мнение высказал бывший верховный представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине Вольфганг Петрич 2 августа.

Балканы Captain Blood (русский вариант: Савин А. С.)

Поэтому, полагает он, нужно срочно «вербально обезоружить» лидеров балканских стран.

«Как мы уже видели на Украине, этот тип вербальной эскалации легко может вылиться в военную», — заявил Петрич в интервью «Радио Свободная Европа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Петрич считает мудрым решение правительства сепаратистского Косово отложить на 30 дней применение закона о регистрационных номерах и личных документах. По его словам, Евросоюз должен сделать больше для успеха диалога между Белградом и Приштиной, в котором он играет роль посредника, так как последние события в Косово показывают, что откладывание решения «не функционирует».

Из-за конфликта на Украине ситуация в юго-восточной Европе стала «намного более эмоциональной и нестабильной», полагает Пертич.

Напомним, что 31 июля на севере Косово произошло новое обострение, вызванное решением Приштины ввести «принцип взаимности» по отношению к сербским документам, удостоверяющим личность и автомобильным номерам. После того, как сербы на севере края заблокировали КПП Ярине и Брняк, через которые идет основной поток транспорта в центральную Сербию, посольство США в Приштине потребовало от албанских сепаратистов отложить применение закона до 1 сентября.