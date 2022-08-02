2 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Как выяснилось, на сопредельной территории живут такие же русские люди, как и мы, которые все эти годы ждали нас и Россию. И мы не можем, не имеем морального права не оправдать их ожидания.

Сергей Артёменко, , 16:15 — REGNUM На границе Харьковской и Донецкой областей продвижение союзных русских сил временно прекратилось, но тише не стало: изгнанные из ряда населенных пунктов ВСУ продолжают наносить удары из РСЗО, артиллерии и «Точек-У» как по позициям ВС России и ЛДНР, так и по городам и селам. Боец одного из российский добровольческих подразделений БАРС (Боевой армейский резерв страны) 13 «Русский легион» Павел Иванов рассказал ИА REGNUM о ситуации на изюмском направлении театра боевых действий.

Бойцы «Русского Легиона» ВК-паблик «Русский ополченец»

ИА REGNUM: Под Изюмом в руках украинских формирований остается знаменитая Святогорская лавра и дорога на Славянск. Планируется ли наступление России и подразделений ЛДНР в этом направлении?

Павел Иванов: Подобные вопросы уместнее адресовать командованию, пока же могу констатировать, что мы заняли определенные позиции, которые сейчас удерживаем, — это прежде всего так называемый «Шервудский лес» (часть природного заповедника «Святые горы». — ИА REGNUM) и село Богородичное, через которое как раз проходит дорога «Славянск — Святогорск». Последний, как известно, освобожден и сегодня уже живет в составе Донецкой Народной Республики.

ИА REGNUM: Как ведет себя на этом направлении противник?

Павел Иванов: ВСУ постоянно наносят удары по занятым нами селам и городам. Так, например, намного раньше Донецка они начали раскидывать мины-«лепестки» в центре Изюма, где дня не проходит без обстрелов. На сегодняшний день город частично разрушен, поражены основные объекты инфраструктуры, такие как административные здания, больницы, школы и даже детские сады. Но при этом в нем, благодаря нашей армии, идет жизнь: действуют учреждения, регулярно выдается гуманитарка, пенсионеры получают пенсии от России, людей лечат, по улицам гуляют дети. И на этих людей не наплевать только Москве, Киев же их методично уничтожает.

Богородичное © Никодим Семёнов

В селе Богородичное обстановка настолько напряженная, что в минувшее воскресенье нам пришлось оттуда вывезти в Россию последних мирных жителей. Люди два месяца сидели в подвалах. В населенном пункте не осталось ни одного целого дома, мало того — ни одного уцелевшего дерева. Украинская армия бьет по Богородичному из всего, что может: минометами, «Градами», запускает «Точки-У», одна из которых недавно упала на позиции «Русского легиона», оставив после себя пятнадцатиметровую воронку — по счастью, все бойцы остались живы, но от их оборудованных позиций ничего не осталось. Наших ребят в лесу ВСУ закидывают фосфором.

Украинцы постоянно выбрасывают местным информацию о том, что скоро пойдут в контрнаступление и даже пытались мобилизовать оставшихся мужчин в свою армию. Но теперь им больше некого терроризировать этим: сельчане после того, как в один из подвалов влетела ракета, попросили нас вывезти их, и мы помогли им. Очень много мирных погибло в селе, при этом стрельба в Богородичном практически никогда не прекращается.

ИА REGNUM: Как реагируют местные на русских солдат?

Павел Иванов: В целом очень хорошо. Дети постоянно приветствуют нашу технику, здороваются на улицах. Местные постоянно интересуются, не нужна ли нам их помощь, приносят домашние закрутки, овощи, домашний хлеб. И обращаются к нам по любому вопросу: отвезти роженицу в больницу, попросить лекарств, перевезти дрова. И всегда желают нам победы и остаться живыми и невредимыми.

Всё это говорит о том, что жители этой части сопредельной с ДНР Харьковской области воспринимают нашу армию как свою, да они и сами так говорят, видят, что мы несем порядок и справедливость, а к власти в Киеве и к ВСУ относятся крайне негативно. Так, жители Богородичного признавались, что лекарствами и продуктами помогали им только мы, ВСУ лишь угощали сигаретами, если их просили, и регулярно наведывались в дома, чтобы чем-нибудь поживиться. И всегда отмечают, что, в отличие от вэсэушников, россияне вежливые и добрые.

Изюм © Никодим Семёнов

То есть Россия поставила себя здесь так, что жители почувствовали, что они ей не чужие. А вот Украина их только убивает. И они очень просят о том, чтобы мы пошли в атаку и отогнали ВСУ.

ИА REGNUM: И что всё-таки нужно, чтобы и на этом направлении наши пошли вперед?

Повторюсь, этот вопрос не в моей компетенции, но на своем уровне могу отметить, что, например, нашему батальону очень нужны люди. Мы зашли на территорию Харьковской области 12 мая и с тех пор постоянно ведем бои. Благодаря командованию «Русского легиона» потери (я веду речь о погибших) у нас минимальны, но из-за постоянных артиллерийских дуэлей хватает раненых. Опять же, люди устают и по окончанию контракта уходят на отдых. Довольно трудно проводить несколько месяцев в постоянных боях, под обстрелами. А направление оставлять нельзя! Поэтому сейчас БАРС 13 «Русский легион» проводит набор бойцов, у нас есть свой ресурс «ВКонтакте», там есть вся информация, к кому обращаться, куда ехать, что брать с собой, к чему быть готовым.

ИА REGNUM: Хочется верить, что поток добровольцев снова придет к вам, и батальон станет численно даже больше, чем когда заходил 12 мая на Украину.

Я тоже на это рассчитываю и от себя хочу сказать всем патриотам Русского мира — как выяснилось, на сопредельной территории живут такие же русские люди, как и мы, которые все эти годы ждали нас и Россию. И мы не можем, не имеем морального права не оправдать их ожидания. Поэтому, если у вас есть желание делом поучаствовать в объединении наших земель, не время ждать, пришла пора действовать. Да, будет трудно. Очень. И порой страшно. А кто-то даже не вернется домой. Но время пришло. Если не мы, то кто?