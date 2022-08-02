Москва, , 15:34 — REGNUM Председателем АТЭС сейчас является Таиланд. Поэтому Таиланд сейчас имеет возможность выступить и от лица АТЭС, и от лица Таиланда в сотрудничестве с Россией не только по обмену продовольствием и удобрениями, но и по технологиям, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Таиланд

«Уже много лет предприниматели РФ закупают дешевые автозапчасти являющиеся аналогами известных Европейских марок. Кроме того, Таиланд является одним из самых популярных туристических направлений, в том числе у россиян, и спрос на российские продукты, очевидно, поддержат туристы.

Территориально Таиланд находится в выгодных для организации свободной торговли географических широтах. Соседние страны не раз демонстрировали территориальные претензии к Таиланду и Россия, думаю, может помочь в обеспечении стабильности и безопасности в регионе.

За последний год порт Новороссийск оказался самым перспективным для контейнерных перевозок. Российские, и турецкие судоходные компании сейчас открывают новые маршруты с половиной стран Юго-Восточной Азии, а при участии Ирана и линии в порты Таиланда.

Большая часть стран Азии сейчас стали отказывается от доллара и невыгодной торговли с США. Общий товарооборот за пять месяцев России со странами Азии вырос на 30% и уже более $50 млрд.

АТЭС шире БРИКС. Это торговое единство может новые совместные технологические проекты по сельскому хозяйству, медицине и цифровым технологиям», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Таиланд заинтересован в поставках из России удобрений и энергоносителей, заявил таиландский посол в России Сасиват Вонгсинсават.

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