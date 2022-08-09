Визит Пелоси на Тайвань и масштабные военные учения Китая — все новости
Самолёт со спикером нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси на борту приземлится в аэропорту Тайбэя в 22:00 (время местное), передаёт местный телеканал «Саньли».
Кризис, связанный с возможным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, едва ли перерастет в полноценную экономическую войну между Китаем и США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил экономист Сергей Хестанов.
По его словам, скорее всего, дело ограничится грозными заявлениями с обеих сторон. Не исключено, что официальный Вашингтон и Пекин «обменяются» санкциями, однако они будут носить скорее косметический характер.
Подробности в материале: Экономист усомнился в начале санкционной войны из-за Тайваня
В число основных санкционных ударов, которые США могут нанести по Китаю, входит поставка микросхем. Об этом 2 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя разгорающийся кризис на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
«С одной стороны, Тайвань маленькая экономика, страна небольшая, но там сконцентрировано небывало большое количество мощностей по производству микросхем — несколько десятилетий назад выбрало производство микросхем, не конечных изделий из электроники, а именно микросхем своим основным производством», — сказал Хестанов.
Об этом: Экономист рассказал возможный ход санкционной войны Китая и США
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси возглавила делегацию, которая посетит Тайвань. Отмечается, что делегация состоит, по разным сведениям, от шести до 20 человек. Как ожидается, самолёт с американской делегацией должен прибыть в Тайбэй
Визит Пелоси вызвал резкий протест со стороны Китая, который считает Тайвань своей территорией. В Пекине заявили, что в случае посещения американской делегацией Тайваня вся ответственность за такой шаг ляжет на США, а Китай примет меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.
В соцсетях стали появляться кадры с боевыми единицами КНР в виде систем ПВО и самолётами, несущими дежурство в небе над страной.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Глава МИД Германии Анналена Бербок обещала поддержку Тайваню в случае нападения Китая, пишет издание Spiegel.
США наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг визита Нэнси Пелоси на Тайвань.
Власти Соединенных Штатов наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая, заявила 2 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Борт SPAR-19 с Нэнси Пелоси вошел в тайваньскую зону ПВО.
Санкционная война между Китаем и США приведет к резкому и масштабному росту цен на электронику во всем мире. Об этом 2 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя разгорающийся кризис на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
По его словам, одним из элементов такого экономического противостояния, если оно все-таки произойдет, станет ограничение на поставку чипов из Тайваня в материковый Китай, что резко увеличит стоимость электроники по всему миру.
Читайте подробнее: Экономист заявил об угрозе резкого роста цен на электронику во всем мире
Японские СМИ сообщают о вылете восьми истребителей и пяти самолетов-заправщиков ВВС США с баз на территории Японии.
Белоруссия озабочена визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и надеется на выдержку руководства КНР и администрации Тайваня. Об этом говорится в заявлении белорусского МИД.
Истребители ВВС Тайваня взяли на сопровождение спецборт Нэнси Пелоси, пишут местные СМИ.
США в эти минуты осуществляют «максимально демонстративное и максимально провокационное» вторжение в воздушное пространство Китая, написал в своем телеграм-канале 2 августа военный эксперт Борис Рожин.
Читайте также: Максимально провокационное вторжение: военный эксперт о полёте Пелоси
Спецборт, на котором летит Нэнси Пелоси — спикер палаты представителей Конгресса США, приземлится в главном аэропорту Тайваня в 22:43 по местному времени.
Читайте подробнее: Самолёт с Пелоси направляется в аэропорт Суншань
КНР закрывает для гражданских самолетов зону Тайваньского пролива, пишут СМИ.
Орудия для отражения атаки беспилотников приведены в состояние готовности в аэропорту «Суншань», куда следует самолёт с Нэнси Пелоси, возглавляющей нижнюю палату американского конгресса, пишет 2 августа Ziyu Shibao.
Читайте также: В аэропорту «Суншань» приготовились стрелять по БПЛА для защиты Пелоси
Возвращать военным путем контроль над островом Тайвань Китаю с экономической точки зрения не целесообразно. Об этом 2 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя разгорающийся кризис на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
По словам эксперта на острове сконцентрирована значительная часть глобальных производств сложных микросхем. Однако оборудование для этого Тайвань закупает в Голландии и в случае установления над островом контроля Пекина, Китай не сможет использовать этот потенциал.
Об этом: Военное возвращение Тайваня в Китай экономически нецелесообразно
Всемирно известных «Петрова и Боширова» могут впоследствии «посадить за штурвал» самолёта, на котором спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси никак не может долететь до Тайваня, сообщила 2 августа представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Об этом она написала, комментируя непрерывные сообщения СМИ о том, что спецборт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси направляется в аэропорт Тайбэя.
Читайте также: Пелоси, Петров и Боширов в одном самолёте? Захарова оценила полёт в Тайбэй
ВВС КНР направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив, пишет портал «Юйюань таньтянь».
Самолёт, доставляющий на Тайвань Нэнси Пелоси — спикера палаты представителей американского Конгресса, вошёл в опознавательную зону работы ПВО Тайваня, пишет 2 августа South China Morning Post.
Об этом: Самолёт с Пелоси вошёл в опознавательную зону ПВО Тайваня
Истребители китайских ВВС на фоне прилёта на Тайвань американского представителя Ненси Пелоси направлены 2 августа в Тайваньский пролив.
Подробности в материале: Китай направил Су-35 в Тайваньский пролив
Официально визит на Тайвань спикера палаты представителей США начался 2 августа. Boeing C-40C, на котором прилетела Пелоси, успешно приземлился в аэропорту Суншань.
Читайте подробнее: Начался визит Пелоси на Тайвань
США не признают суверенитет ни одного государства, причем как своих противников, так и союзников, и полностью отрицают международное право, отметил сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале.
В Совфеде назвали провокацией визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Читайте подробнее: В Совфеде назвали провокацией визит Пелоси на Тайвань
Визит Нэнси Пелоси на Тайвань является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая, заявили в МИД КНР.
Китай в ответ на визит Нэнси Пелоси на Тайвань примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета, заявили в МИД КНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров: «Ну и зачем было столько нагонять жутей, пугать людей, шум поднимать, когда можно было так спокойно дать прилететь бедной старушке в Тайвань? Можно же было тихо и молча всё завершить, так нет, бедную бабусю несколько часов пугали истребителями, ПВО, эсминцами и громкими заявлениями».
Визит американского представителя высокого уровня, официального лица на Тайвань — регион КНР — является грубым нарушением суверенитета Китая, сообщает 2 августа МИД страны.
Подробности в материале: Китай выразил США протест из-за прилёта Пелоси на Тайвань
Китай объявил с 4 по 7 августа военные учения в шести районах моря вокруг Тайваня.
США подбрасывают дровишки в костер третьей мировой войны, считает депутат Госдумы Артем Метелев («Единая Россия»).
Читайте также: В Госдуме считают, что США провоцируют Китай и мир на войну
Для России ситуация вокруг визита Нэнси Пелоси на Тайвань хороша тем, что США своими руками подталкивают Пекин к более тесным отношениям с Москвой, написал в своем телеграм-канале 2 августа военный эксперт Борис Рожин.
Читайте также: Военный эксперт: в визите Пелоси на Тайвань есть польза для России
Ожидается, что Нэнси Пелоси встретится с президентом Тайваня 3 августа, а вылетит с Тайваня тогда же во второй половине дня.
Визит Нэнси Пелоси на Тайвань не является нарушением суверенитета Китая, заявил Белый дом.
Прибывшая на Тайвань спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что этот визит свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».
Об этом она сообщила 2 августа в письменном обращении, опубликованном ее пресс-службой.
Читайте также: Пелоси назвала визит в Тайбэй знаком «поддержки США тайваньской демократии»
Китай и США поддерживают связь на фоне визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин.
Об этом: Китай поддерживает связь с США на фоне визита Пелоси на Тайвань
Как только самолет с Нэнси Пелоси на борту сел в Тайбэе, в Киеве у многих отлегло от сердца, написал в своем телеграм-канале («Старше Эдды») 2 августа журналист Герман Куликовский.
Читайте подробнее: Эксперт о визите Пелоси на Тайвань: в Киеве у многих отлегло от сердца
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 4 по 7 августа проведёт военные учения в шести районах, окружающих остров Тайвань, сообщает 2 августа китайское издание Global Times.
Отмечено, что учения будут проводиться с боевой стрельбой.
Читайте также: Китай проведет военные учения в шести районах вокруг Тайваня — GT
Минобороны Тайваня осудило предстоящие учения Китая у острова, назвало их целью «психологическое запугивание граждан».
Восточное командование армии Китая сообщило, что проведёт уже вечером 2 августа в море к востоку от Тайваня пуски ракет с неядерной боевой частью.
Вооруженные силы Китая находятся в состояние повышенной боеготовности, сообщает 2 августа минобороны КНР.
Такое заявление сделано на фоне провокационного визита спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Читайте также: Армия Китая остаётся в повышенной боеготовности — минобороны КНР
Оснований, чтобы объявлять о каком-то кризисе и вообще как-либо остро реагировать на поездку на Тайвань американского высокопоставленного лица Ненси Пелоси, у Китая нет, считают в Вашингтоне, передаёт 2 августа CNN.
Подробности в материале: США заявили, что Китаю не стоит нервничать из-за поездки Пелоси на Тайвань
Россия может использовать острую фазу тайваньского кризиса в своих интересах, написал 2 августа в своем телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин.
«Обстоятельства вполне уместны в отношении активизации переговоров на предмет возможности оптовой закупки китайских ударных дронов», — полагает эксперт.
Об этом: России пора покупать дроны у Китая: эксперт о визите Пелоси на Тайвань
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и члены сопровождающей ее делегации опубликовали заявление по прибытии на Тайвань, заявив о приверженности Вашингтона «поддержке демократии» на острове.
Читайте также: Пелоси выступила с заявлением по прибытии на Тайвань
Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань — провокация из провокаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
Подробности в материале: Слуцкий: Самолет Пелоси провел разделительную линию над Тайванем
Вышедший из украинского порта Одессы сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженный кукурузой, прибудет в Стамбул в 21:00 мск, сообщает 2 августа министерство обороны Турции.
Уточняется, что совместный досмотр судна начнется утром 3 августа.
Читайте также: В Турции заявили, что досмотр первого судна с зерном начнется 3 августа
Серия военных операций будет проведена ВС КНР возле Тайваня, передаёт 2 августа CGTN.
Читайте подробнее: Китай начинает ряд военных операций возле Тайваня
О заходе в опознавательную зону ПВО Тайваня группы китайских боевых самолётов 2 августа заявили тайваньские военные. По данным минобороны Тайваня, в зоне ПВО на юго-западе острова зафиксирован 21 самолёт Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Читайте подробнее: Китай направил в зону ПВО Тайваня 21 боевой самолёт
Визит на Тайвань спикера палаты представителей американского Конгресса — это провокация против Пекина, попытка посягнуть на территориальную целостность Китая, говорится в опубликованном 2 августа заявлении МИД РФ.
Читайте подробнее: МИД России назвал провокацией отправку Пелоси на Тайвань
Самолёт, приземлившийся в аэропорту Тайбэя (Тайвань) со спикером нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси, вызвал большой резонанс в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Китай попал в цугцванг» — Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване
Поездка спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань повлечет за собой «мощный ответ» Китая, заявил посол КНР в США Цинь Ган в интервью телеканалу CNN.
Подробности в материале: Посол Китая в США пообещал «мощный ответ» на визит Пелоси
21 китайский военный самолёт вошёл в опознавательную зону ПВО Тайваня. Об этом сообщает минобороны Тайваня.
Москва рассматривает визит Нэнси Пелоси на Тайвань как явную провокацию, заявили в МИД РФ.
Военное ведомство Тайваня подготовило различные планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает 2 августа Центральное информационное агентство острова (CNA).
«Вооруженные силы тщательно подготовили различные планы реагирования на чрезвычайные обстоятельства, и в зависимости от обстановки и сведений о противнике готовы направить военные силы для защиты национальной безопасности», — указано в сообщении минобороны Тайваня.
Читайте также: На Тайване заявили, что их Вооруженные силы готовы ко всему
Народно-освободительная армия Китая начала учения в трех акваториях вокруг Тайваня. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
От «авиашоу над Тайваньским проливом» выиграл только Кремль, с такой оценкой 2 августа выступил в своем телеграм-канале журналист Сергей Мардан.
«В отличие от Китая, Россия не побоялась вступить в ожесточенное геополитическое и военное сражение с Соединенными Штатами Америки. Весь мир воспринимает украинскую войну именно так. Если Китай снова отступит, а это более чем вероятно, Россия получает статус безусловного лидера «альтернативного» мира, способного, и что еще важнее — готового применять силу там, где он считает это принципиальным и важным для себя. Тридцать лет это могли себе позволить только Соединенные Штаты», — отметил Мардан.
Об этом: Эксперт: от авиашоу над Тайваньским проливом выиграл только Кремль
За спецбортом, на котором долгие часы на Тайвань летела Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей Конгресса США, кажется, следила и продолжает следить вся планета. За это время интернет-пользователи уже изобрели ироничные мемы, а также начали отпускать шутки в адрес американцев. Большинство уверено, что США визитом Пелоси на Тайвань хотят пощекотать нервы Пекину, но у них ничего не получится.
Подробности читайте в обзоре: Сеть: «США аж из трусов выпрыгивают» — как Пелоси прилетела на Тайвань
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала проведение комплекса военных учений севернее, юго-западнее и юго-восточнее острова Тайвань, сообщает 2 августа Центральное телевидение Китая со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.
Речь идёт как об армейских учениях, так и учениях ВВС и военно-морского флота.
Читайте также: Народно-освободительная армия Китая начала учения возле Тайваня
МИД Китая вызвал посла США и выразил ему протест из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань.
Китай не намерен применять ядерное оружие первым. Об этом заявили в департаменте МИД КНР.
У России нет оснований отказывать в помощи КНР в случае вооруженного конфликта на Тайване, если они об этом попросят. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Белоруссия полностью разделяет озабоченность Китая в отношении деструктивных действий Вашингтона, направленных на вмешательство в его внутренние дела. Об этом говорится в заявлении МИД Белоруссии 2 августа в связи с обострением ситуации вокруг Тайваня.
Об этом: Белоруссия поддержала Китай в связи с обострением ситуации вокруг Тайваня
Северная Корея поддерживает справедливую позицию Китая о неприемлемости визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил представитель МИД КНДР в комментарии Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК).
Об этом: КНДР осудила визит Пелоси на Тайвань
Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг указал, что Китай сделает всё возможное для мирного воссоединения с Тайванем, но не исключает военных мер для предотвращения сепаратистских настроений. Представитель Китая отметил, что тайваньский вопрос является для страны жизненно важным, так как напрямую касается территориальной целостности КНР и её суверенитета.
Подробности в материале: Китай не исключил военных мер для воссоединения с Тайванем
Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг подтвердил приверженность формуле о том, что ядерную войну невозможно выиграть и она не должна быть развязана.
Об этом: В КНР указали, что ядерный конфликт не должен быть развязан
Венесуэла, Куба и Никарагуа присоединились к странам, осудившим провокационный визит на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, угрожающий суверенитету и территориальной целостности Китая. Об этом говорится в распространённых 2 августа заявлениях внешнеполитические ведомства этих стран.
Читайте также: Провокационный визит Пелоси на Тайвань осудили Венесуэла, Куба и Никарагуа
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приехала в парламент Тайваня, передает телеканал TTV.
Читайте подробнее: Пелоси приехала в законодательный орган Тайваня
Власти Китая приостановили импорт двух видов рыбной продукции и цитрусовых с Тайваня.
Подробности в материале: Китай приостановил импорт цитрусовых и рыбной продукции с Тайваня
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предложила развивать связи между законодателями из Соединенных Штатов и Тайваня. Об этом она заявила в ходе беседы с вице-спикером тайваньского парламента Цай Цичаном.
Читайте подробнее: Пелоси предложила расширять связи между законодателями США и Тайваня
За полётом спецборта с Нэнси Пелоси на Тайвань наблюдали около 3 млн зрителей.
Об этом: Сервис Flightradar пережил рекордное нашествие пользователей
В связи с обострением отношений между Пекином и Вашингтоном из-за визита Пелоси на Тайвань руководство компании CATL приняло решение отложить строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей Tesla и Ford как минимум до осени.
Читайте также: Китай может отложить строительство завода литий-ионных аккумуляторов в США
Почётный орден Благожелательных облаков вручён Нэнси Пелоси за заслуги в продвижении взаимоотношений между США и Тайванем.
Подробности в материале: Власти Тайваня вручили Пелоси орден Благожелательных облаков
Стирание с карты обоих суррогатных образований — Тайваня и Украины — было бы очистительной историей для стабильности всего мира, считает губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.⠀
Читайте также: Суррогатные образования Тайвань и Украина нужно стереть с карты — мнение
Япония выразила Китаю обеспокоенность в связи с началом масштабных манёвров ВМС и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи Тайваня. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно 3 августа заявил на пресс-конференции в Токио.
Читайте также: Япония выразила Китаю обеспокоенность в связи с учениями вблизи Тайваня
Ситуация вокруг визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань будет разворачиваться не сразу, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В своем телеграм-канале он пояснил:
«Ну, прилетела (Нэнси Пелоси — прим. ИА REGNUM), ну, сообщила, что «имеет право». Китай же заявил, что НОАК проведет совместные воздушные, морские и военные учения вокруг Тайваня с артиллерийской стрельбой большой дальности в Тайваньском проливе и использованием обычных ракет в морских районах. А «НОАК не будет сидеть сложа руки».
Но учения и без этого Китай проводил, и ракеты удачно запускал. Так о чем же речь? Думается, о «репетиции» атаки на Тайвань, которая будет не сейчас, а немного погодя…»
Об этом: Тайвань «идет под списание?»
Исторической неизбежностью является воссоединение Китая с Тайванем. Об этом 3 августа говорится в обнародованном заявлении министра иностранных дел КНР Ван И в ответ на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.
Читайте подробнее: В Пекине назвали исторической неизбежностью воссоединение Китая с Тайванем
Тайвань будет укреплять партнерство с США в различных сферах, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень. Об этом 3 августа на встрече со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая 2 августа прибыла с визитом в Тайбей, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь.
Читайте также: Тайвань хочет вывести отношения с США на новый уровень
Власти Китая ввели ограничения на торговлю с Тайванем. Об этом сообщает Reuters.
Читайте также: Китай приостановил поставки с Тайваня цитрусовых и скумбрии
В текущем моменте России объективно выгодны и на руку не только напряжённость вокруг Тайваня — напряжённость в любой точке мира, считает глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олег Боронин. Комментируя в своем телеграм-канале визит на Тайвань делегации США и заявление спикера палаты представителей США Пелоси о приверженности поддержке Тайваня, он поделился рядом своих ключевых тезисов по тайваньскому кризису:
«Про «Пелоси». 1. Формально вроде как Вашингтон не «сдал назад». Но это лишь формально: так или иначе китайские ВВС прошедшим вечером входили в зону ответственности ПВО Тайваня, но не были атакованы.
В то же время нужно признать, что в целом формально США вчера, как говорится, лица не потеряли и решимость продемонстрировали. Ну, если не считать заявления Белого дома о «снятии» с себя ответственности за визит Пелоси. Хотя и тут их понять можно: страшновато, ибо очень зыбко (вспомним по аналогии те же Берлинские и Карибский кризисы)…»
Подробности в материале: «Игры» вокруг Тайваня только начинаются?
Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань показал пренебрежение Соединенными Штатами правами других стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читайте подробнее: Захарова обвинила США в пренебрежении правами других стран
Прибывшая на Тайвань делегация Конгресса США намерена подтвердить приверженность поддержке острова. Об этом спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила 3 августа на встрече с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.
Именно сейчас солидарность США с Тайванем имеет решающее значение, подчеркнула глава американской делегации. По её словам, мир стоит перед выбором между демократией и автократией, и США непоколебимы в своей решимости сохранить демократию и на Тайване, и во всём мире.
Об этом: Пелоси назвала цель прибытия на Тайвань делегации США
В связи с заявлением министра иностранных дел КНР Ван И об «исторической неизбежности» воссоединения Китая с Тайванем, любопытно мнение главы Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олега Боронина о стратегических союзниках России. В своем телеграм-канале 3 августа он, в частности, отметил:
«Многим, видимо, покажется странным, но на Востоке есть три государства, которые могут стать нам реальными стратегическими союзниками. Несмотря на, скажем так, некоторые, казалось бы, исторические нюансы. Это Иран, Афганистан и Индия. Но только при условии абсолютно равных партнёрских и ответственных, последовательных союзнических отношений…»
Подробности в материале: Названы стратегические союзники России
Своим визитом на Тайвань спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси удалось отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. Такое мнение 3 августа высказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Подробности в материале: Постпред России в Вене счёл визит Пелоси на Тайвань отвлекающим манёвром
Военные учения Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня свидетельствуют о том, что Пекин стремится решить проблему силой. Об этом заявили в министерстве обороны Тайваня.
Об этом: В Тайбэе заявили о стремлении КНР решить силой вопрос Тайваня
Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сравнил вояжи на тот момент помощника Госсекретаря США Виктории Нуланд на Майдан и спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Подробности в материале: Косачёв сравнил вояжи Нуланд на Майдан и Пелоси на Тайвань
Власти Китая подняли «большую шумиху» вокруг визита американской делегации на Тайвань, заявила глава делегации, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Читайте также: Пелоси объяснила «шумиху» вокруг её визита на Тайвань
Всё ядерное оружие США должно быть выведено из Европы. Его не следует размещать и в других регионах мира, заявил глава делегации Китая на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг.
«США следует вывести всё их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе», — сказал Фу Цонг.
Подробности в материале: Китай потребовал выведения ядерного оружия США из Европы
Власти Китая обратились к авиакомпаниям, работающим в Азии, сообщает 3 августа американское агентство Bloomberg.
Подробности в материале: Bloomberg: Китай призвал авиакомпании избегать полётов в районе Тайваня
США доказывают миру свою безнаказанность с помощью поездки спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Подробности в материале: Лавров: поездкой Пелоси США доказывают миру свою безнаказанность
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань показал, что Вашингтон не считается с мнением других стран. Об этом 3 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Подробности в материале: Захарова назвала визит Пелоси на Тайвань «дикой акцией»
Поведение спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси напоминает поведение «политического чумного божка», который своими действиями подрывает мир в Тайваньском проливе. Об этом 3 августа говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.
Читайте также: В СМИ Китая назвали Пелоси «политическим чумным божком»
Китай предупредил работающие в Азии авиакомпании о необходимости избегать полётов в районе Тайваня, где проводятся военные учения. Об этом 3 августа сообщает Bloomberg.
Читайте также: Пекин предупредил авиакомпании о необходимости избегать полётов у Тайваня
Китай своими провокационными действиями подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе и регионе. Об этом говорится в заявлении МИД Тайваня, опубликованном 3 августа на официальном сайте ведомства.
Читайте также: МИД Тайваня обвинил Китай в подрыве мира и стабильности
Китай обязательно ответит на визит американской делегации на Тайвань, заявили 3 августа в министерстве иностранных дел КНР.
Об этом: МИД Китая пообещал ответ на визит Пелоси на Тайвань
Соединённые Штаты и Тайвань могут заключить торговое соглашение. Причём это может произойти уже в обозримом будущем. Об этом 3 августа на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.Читайте также: Пелоси анонсировала скорую торговую сделку США с Тайванем
Китай ответит Тайваню не пулями, а экономикой, считает депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков.
Об этом: В Госдуме предположили ответ Китая на визит Пелоси на Тайвань
Соединенные Штаты и власти Тайваня стали виновниками конфликта и разрушителями мира в Тайваньском проливе, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.
Подробности в материале: Китай обвинил США и Тайвань в разрушении мира в регионе
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав ее сумасшедшей.
Об этом: Трамп назвал Пелоси сумасшедшей
Директор центра изучения международных отношений в АТР, доктор исторических наук Валерий Тимошенко, комментируя резонансные события на Тайване, считает, что далеко не все местные жители готовы с оружием в руках защищать призрачный суверенитет острова.
Об этом: США готовят роль нынешней Украины Тайваню — провокации продолжатся — мнение
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси покидает Тайвань, сообщают местные СМИ.
Американская делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси покинула Тайвань, завершив 20-часовой визит на остров.
Самолёт Пелоси и её делегации вылетел из тайваньского аэропорта Суншань в 18:01 по местному времени (13:01 мск) и направился в Южную Корею.
Об этом: Нэнси Пелоси вылетета с Тайваня
Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей США, недавно посетила Тайвань, чтобы показать, что «США верны Тайваню», как утверждает она в соцсети Twitter. Но отношения США с Тайванем не совсем просты. Об этом в своем репортаже в ночь на 3 августа рассказала собкор шведского телеканала SVT Тильда Левин.
Читайте подробнее: США не хотят, чтобы Тайвань решился на суверенитет — SVT
Своими действиями вокруг Тайваня Вашингтон нанёс ещё один удар по своему международному авторитету, в мире растет число тех, кто понимает: с такой страной, как США, ужиться невозможно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 августа, комментируя визит Нэнси Пелоси на Тайвань.
Подробности в материале: Действия США в отношении Китая открывают новые возможности для России
Визит главы палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является провокацией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это самая чистая провокация», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков назвал провокацией визит Пелоси на Тайвань
После визита спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань взаимная торговля между Китаем и США будет снижаться, об этом в своём телеграм-канале написал министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Читайте подробнее: После визита Пелоси на Тайвань настало время новых комбинаций — мнение
Авиационные полёты ограничены для Тайваня из-за военных учений Китая. Власти острова ведут переговоры о возможных альтернативных маршрутах с Японией и Филиппинами, сообщает 3 августа Центральное информационное агентство Тайваня.
Подробности в материале: Тайвань ищет альтернативные воздушные маршруты из-за учений КНР
Визит американской делегации на Тайвань является чистой провокацией, заявил 3 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков назвал визит Пелоси на Тайвань «чистой провокацией»
Шанхайская организация сотрудничества выступает против внешнего вмешательства в дела стран-участниц. Об этом генсек ШОС Чжан Мин заявил, комментируя визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
«ШОС придерживается принципа «одного Китая» и решительно выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела стран-членов», — говорится в заявлении Чжан Мина на сайте секретариата организации.
Подробности в материале: Генсек ШОС выступил в поддержку принципа «одного Китая»
В случае ухудшении ситуации вокруг Тайваня Монголия готова эвакуировать оттуда своих граждан.
Читайте также: Монголия готова эвакуировать своих граждан с Тайваня
Китай наносит первый удар по экономике Тайваня, эмбарго на импорт в КНР из Тайваня наложено на 3 тыс. товаров, отметил депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия»).
Подробности в материале: Китай наносит удары по продовольственному и технологическому рынку Тайваня
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес выразил свое неприятие любых действий, наносящих ущерб территориальной целостности и суверенитету Китая, и осудил вмешательство во внутренние дела КНР. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter, комментируя визит главы палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Кубинский министр также выразил «обеспокоенность ростом напряженности и обострением ситуации вокруг Тайваня».
Читайте подробнее: Глава МИД Кубы осудил нарушение суверенитета Китая со стороны США
Китайское руководство показало свою слабость, не ответив достойным образом на визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
Подробности в материале: Эксперт: Китай не даст серьёзного ответа на действия США
У Китая нет причин превращать визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в кризис, — Белый дом.
Информация о том, что американская делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси покинула Тайвань, пробыв на острове менее суток, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 3 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Теперь Китай в руках России» — сети об итогах визита Пелоси на Тайвань
Китай не имеет оснований для использования визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в качестве повода для начала «агрессивной военной деятельности». Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на своей странице в Twitter.
В Совфеде назвали «подарком» выступление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который назвал рутинной поездкой визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Подробности в материале: В Совфеде дали оценку Боррелю за «рутинную» поездку Пелоси на Тайвань
Армия КНР приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Масштабные военные учения с боевыми стрельбами начаты Народно-освободительной армией Китая вокруг острова Тайвань. Об этом 4 августа сообщает Центральное телевидение Китая.
Подробности в материале: Армия Китая начала масштабные учения со стрельбами вокруг острова Тайвань
Боевые стрельбы на дальние расстояния были проведены частями сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ходе военных учений около острова Тайвань. Об этом 4 августа говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК.
Об этом: Армия Китая в ходе учений провела боевые стрельбы в Тайваньском проливе
Казахстан не признаёт Тайвань независимым государством. Об этом 4 августа заявил агентству КазТАГ представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.
Читайте подробнее: МИД Казахстана отреагировал на визит Пелоси на Тайвань
Предупредительные сигнальные ракеты были выпущены по беспилотнику, обнаруженному в Тайваньском проливе в районе островов, находящихся под управлением Тайваня. Об этом сообщает 4 августа минобороны островного государства.
Военные находились в состоянии боевой готовности. Указаний на то, что беспилотник принадлежал Китаю, в сообщении нет.
Читайте также: Тайвань отогнал ракетами неопознанный беспилотник
МИД КНР назвал учения ВС Китая в районе Тайваня необходимой и законной ответной мерой.
Китай отменил встречу глав МИД КНР и Японии из-за заявления стран G7 по ситуации вокруг Тайваня.
Риск того, что власти Китая решатся на экономическую блокаду Тайваня, не очень велик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал ситуацию с ухудшением экономических отношений между Китаем и Тайванем и спрогнозировал, к чему в итоге это может привести.
Об этом: Делягин рассказал, почему Китай не пойдет на блокаду Тайваня
Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может подорвать стабильность как в Восточной Азии, так и во всем мире, считает директор департамента международных отношений НИУ ВШЭ Александр Лукин
Об этом: «Откровенная провокация!» — эксперт ВШЭ о визите Пелоси на Тайвань
По меньшей мере десять китайских военных кораблей, а также несколько самолётов временно пересекали «срединную линию» Тайваньского пролива в ходе военных учений. Об этом сообщает 4 августа Reuters со ссылкой на тайваньские источники.
Читайте подробнее: Военные Китая пересекали «границу» в Тайваньском проливе в ходе учений
Китай завершил боевые стрельбы в восточной части Тайваньского пролива.
Поведение президента Соединенных Штатов Джо Байдена на мировой арене не имеет какой-либо логики, пишет обозреватель Дуг Бэндоу в статье для портала The American Conservative.
Читайте подробнее: В США Байдена назвали внешнеполитическим алкоголиком
Законопроект, призванный изменить политику США в отношении Тайваня, в том числе признать остров основным союзником Вашингтона вне НАТО, в Белом доме пытаются «притормозить». Об этом сообщает 4 августа агентство Bloomberg.
Источники агентства отмечают, что в президентской администрации пытаются убедить сенаторов от Демократической партии пока не одобрять документ. В законопроекте также предусмотрено выделение Тайваню $4,5 млрд на обеспечение безопасности и обязательство со стороны США поддерживать членство Тайваня в международных организациях.
Подробности в материале: Bloomberg: Белый дом не торопится менять политику по Тайваню
Встреча министров иностранных дел Китая и Японии, которая планировалась в столице Камбоджи, отменена из-за заявления стран G7 по ситуации вокруг Тайваня. Об этом официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила 4 августа на брифинге.
«Китай больше не организует встречу министров иностранных дел Китая и Японии в Пномпене, потому что Япония вместе со странами G7 и ЕС выступила с совместным заявлением, в котором безосновательно обвиняет Китай и выдает чёрное за белое», — заявила Хуа Чуньин.
Читайте подробнее: Китай отказал главе МИД Японии во встрече из-за позиции G7 по Тайваню
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) предупреждает, что нестабильность, вызванная напряженностью в Тайваньском проливе, может привести к просчетам, серьезной конфронтации, открытому конфликту и непредвиденным последствиям между крупными державами, сообщает Sindonews.
Читайте подробнее: Напряженность в Тайване беспокоит, АСЕАН готова помочь диалогу
Ракетные войска вооружённых сил Китая полностью выполнили задачи в ходе учебных боевых стрельб в восточной части Тайваньского пролива. Об этом 4 августа заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
Читайте подробнее: Вооружённые силы Китая завершили боевые стрельбы в Тайваньском проливе
Учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) около Тайваня являются необходимой и законной ответной мерой. Об этом 4 августа заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Читайте также: МИД КНР назвал учения НОАК около Тайваня необходимой ответной мерой
Военные учения китайской армии вокруг Тайваня стали предупреждением провокаторам и сепаратистам. Об этом 4 августа заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге.
Об этом: Китай назвал военные учения вокруг Тайваня предупреждением провокаторам
США устроили злонамеренную провокацию против Китая, когда отправили на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Итогом этого визита станет ухудшение в Азии безопасности и усиление экономического кризиса, заявил 4 августа зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Безопасность в Азии драматически ухудшится. Недоверие станет колоссальным. Рынки продолжат падение. Бензин и продукты будут дорожать», — полагает зампредседателя Совбеза.
Подробности в материале: Медведев рассказал, чем обернётся визит Пелоси на Тайвань
Баллистические ракеты серии «Дунфэн» запущены в ходе военных учений Китая в Тайваньском проливе. Об этом сообщает 4 августа Центральное новостное агентство Тайваня со ссылкой на минобороны острова.
«Примерно в 13:56 по местному времени (8:56 мск) Компартия Китая запустила несколько баллистических ракет серии Дунфэн в водах к северо-востоку и юго-западу от Тайваня», — сообщили тайваньские военные.
Читайте также: Китай стреляет баллистическими ракетами в водах возле Тайваня
Сговор Тайваня с США и их провокации толкнут остров пучину катастрофы и принесут беды его жителям. Об этом 4 августа заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
Подробности в материале: Сговор с США толкнёт Тайвань в пучину катастрофы — минобороны КНР
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг предупредила о риске «просчета» в связи с продолжающейся напряженностью в отношениях между Китаем и Тайванем. Об этом 4 августа написала The Guardian.
Читайте подробнее: Глава МИД Австралии предупредила о риске «просчета» вокруг Китая и Тайваня
Правительство Тайбэя призвали жителей города установить на мобильные телефоны приложение, позволяющее найти ближайшее бомбоубежище, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
Об этом: Власти Тайбэя призвали жителей загрузить приложение с бомбоубежищами
МИД Тайваня осудил военную активность Китая у берегов острова и призывает все мировое сообщество осудить «военную угрозу» со стороны Пекина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал учения Китая у Тайваня суверенным правом Пекина.
США искусственно поддерживают напряжённость вокруг Тайваня. Об этом 4 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков: США искусственно спровоцировали напряжённость вокруг Тайваня
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в ходе учений выпустила рядом с Тайванем 11 баллистических ракет. Об этом 4 августа сообщило Центральное новостное агентство Тайваня.
Читайте подробнее: НОАК выпустила 11 ракет «Дунфэн» рядом с Тайванем
Военные учения Китая у берегов Тайваня является суверенным правом КНР, заявил 4 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: Песков назвал проведение учений возле Тайваня суверенным правом КНР
Китаю политические демарши ЕС как слону дробинка: в Пекине хорошо понимают, в какое положение загнал себя Евросоюз своей бездумной политикой, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в четверг, 4 августа, комментируя высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Об этом: ЕС не в том положении, чтобы Китай учитывал его заявления — эксперт
Контроль над Тайванем позволит Китаю стабилизировать и сделать более прогнозируемым свой производственный процесс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.
Читайте также: Из-за действий США Китай может потерять рынки ЕС — экономист
КНР поддерживает «территориальную целостность» Молдавии, а Кишинёв поддерживает принцип «единого Китая». Об этом говорится в заявлении исполнительного секретаря Партии социалистов Молдавии Влад Батрынча, обнародованном 4 августа пресс-службой партии.
Подробности в материале: В Молдавии заявили о беспокойстве из-за «провокаций» в адрес Китая
Против любых односторонних действий и в первую очередь силовых по изменению статус-кво Тайваня выступают власти Соединённых Штатов. Об этом 4 августа заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит агентство Reuters.
Читайте также: Блинкен: США против односторонних действий по изменению статус-кво Тайваня
О том, что значит для мировой политики и для России визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, какими могут быть последствия блокады Тайваня для мировой экономики и что может стать причиной военной операции Пекина против Тайбэя, в интервью ИА REGNUM рассказывает писатель и китаевед Юрий Тавровский.
Подробности в материале: После визита Пелоси на Тайвань Китай начнёт системное контрнаступление
Японское правительство направило Китаю протест в связи с тем, что несколько китайских ракет упали в исключительной экономической зоне Японии. Об этом сообщает 4 августа агентство Киодо.
Читайте подробнее: Япония потребовала от Китая прекратить учения возле Тайваня
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси 4 августа прибыла в Японию в рамках своего турне по странам Азии, сообщает Times of India.
Читайте подробнее:Нэнси Пелоси прибыла в Японию, где встретится с премьер-министром
В Госдуме обратили внимание на странность трехкратного теста на ковид президента США Джо Байдена, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.
Об этом: В Госдуме видят странности с тестами Байдена на коронавирус
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ее южнокорейский коллега 4 августа поклялись прилагать усилия для сдерживания Северной Кореи с целью ее денуклеаризации, сообщает Reuters.
Подробности в материале: Пелоси пообещала способствовать денуклеаризации Северной Кореи
После визита спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань, действующие и бывшие американские чиновники, имеющие доступ к разведданными США и союзников, сообщили изданию Fox News, что Китай может вторгнуться на Тайвань в течение ближайших 18 месяцев.
Читайте также: «Китай может напасть на Тайвань до выборов в США в 2024-м» — Fox
Министерство иностранных дел Киргизии прокомментировало ситуацию, связанную с визитом на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Читайте также: Киргизия поддерживает политику «одного Китая» — МИД о ситуации с Тайванем
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила с официальным заявлением по итогам противоречивой поездки на Тайвань, подчеркнув необходимость поддержки острова и одновременно сославшись на угрозы Китая в свой адрес.
Подробности в материале: «Мы готовы защитить только родину» — американцы отказались охранять Тайвань
Правительство США внимательно отслеживает, решится ли Китай использовать визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в качестве предлога для эскалации напряженности в отношении острова, сообщает 4 августа Fox News.
Подробности в материале: «В кои-то веки я болею за Китай» — американцы презирают «Пелоси-фальшивку»
Новость о том, что прогрессивные американские сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен отказались комментировать визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, несмотря на общие одобрения со стороны политиков в Вашингтоне, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей, собрав более 4,6 тысячи комментариев под соответствующей публикацией Fox News.
Читайте подробнее: «Шум вокруг визита Пелоси на Тайвань отвлек американцев от инфляции» — сеть
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, совершающая турне по странам Азии, 4 августа позавтракает в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщает пресс-служба японского внешнеполитического ведомства.
Подробности в материале: Пелоси позавтракает в Токио с премьер-министром Японии
Авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan отошла от района вблизи Тайваня, где 4 августа начались широкомасштабные учения Народно-освободительной армия Китая (НОАК), на расстояние «несколько сотен километров». Об этом 5 августа сообщает газета South China Morning Post.
Читайте подробнее: Авианосец США Ronald Reagan отошёл от района учений НОАК вблизи Тайваня
Правительство Японии крайне сожалеет о решении Китая, который отказался от проведения встречи министров иностранных дел двух стран на полях мероприятий АСЕАН в столице Камбоджи Пномпене. Об этом генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 5 августа заявил на пресс-конференции в Токио.
Читайте также: Япония сожалеет об отмене Китаем встречи глав МИД на фоне кризиса
Попытки США распространять свое доминирование в мире бесперспективны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Подробности в материале: Лавров: попытки США распространять свое доминирование бесперспективны
В ближайшие время ударная авианосная группа военно-морских сил США во главе с авианосцем «Рональд Рейган», а также корабли сопровождения останутся у берегов Тайваня. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. Об этом сообщает Politico.
Читайте также: Авианосной группе США приказано остаться у берегов Тайваня
На фоне роста напряжённости в Тайваньском проливе Китай готов к укреплению своего стратегического сотрудничества с Россией. Об этом 5 августа заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пномпене.
Подробности в материале: Ван И: Китай готов укреплять стратегическое сотрудничество с Россией
Министерство иностранных дел Китая вызвало посла Японии в КНР Таруми Хидео из-за совместного заявления глав МИД G7 по Тайваню, передает 5 августа Центральное телевидение Китая.
Об этом: МИД КНР сделал представление послу Японии из-за заявления G7
МИД Китая заявил о необходимости усиления стратегического сотрудничества между КНР и РФ. По мнению Пекина, страны должны теснее взаимодействовать на международной арене.
В Совфеде назвали возмутительным бесстыдством заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что реакция Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является «вопиюще провокационной».
Об этом: В Совфеде назвали «возмутительным бесстыдством» реакцию Блинкена на КНР
Министр обороны Австралии Ричард Марлз считает, что новость о запуске Китаем ракет над Тайваньским проливом является «глубоко тревожной». Об этом 5 августа сообщил телеканал Sky News.
Об этом: Министр обороны Австралии назвал учения вокруг Тайваня «глубоко тревожными»
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси требует, чтобы Пекину «незамедлительно» прекратил пуски ракет близ Тайваня, — Axios.
Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является серьёзным посягательством на суверенитет и территориальную целостность КНР. Об этом 5 августа на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пномпене заявил глава МИД КНР Ван И.
Об этом: Глава МИД Китая назвал визит Пелоси на Тайвань вульгарной комедией
МИД Китая сообщил, что КНР введет санкции против спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников.
Военные учения Китая в в Тайваньском проливе, последовавшие за визитом в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, представляют собой серьёзную эскалацию напряжённости. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 5 августа на пресс-брифинге в Пномпене.
НОАК, сказал он, объявила о семи зонах ограничений морских и воздушных сообщений в районе Тайваня. Ограничения связаны с учениями и завершатся 8 августа.
«Эти провокационные действия представляют собой серьёзную эскалацию», — подчеркнул госсекретарь США и заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать статус-кво по Тайваньскому проливу.
Подробности в материале: Блинкен заявил о серьёзной эскалации из-за учений КНР возле Тайваня
Санкции в отношении спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и её самых близких родственников, после совершения ею провокационного визита на Тайвань, введёт Китай. Об этом 5 августа говорится в обнародованном заявлении МИД КНР.
Читайте подробнее: Китай собирается ввести санкции против Пелоси
В течение быстрого времени напряженность после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не спадёт. Об этом 5 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков: напряжение после визита Пелоси на Тайвань не спадёт быстро
Глава Китая скоро начнёт масштабное экономическое наступление на Тайвань. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил писатель, китаевед Юрий Тавровский.
Подробности в материале: Эксперт: Си Цзиньпин сожмёт Тайвань «стальной рукой в лайковой перчатке»
Власти Соединённых Штатов обеспокоены тем, что действия Китая вокруг Тайваня могут способствовать дестабилизации в регионе. Об этом 5 августа заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на полях встречи АСЕАН в Пномпене.
Об этом: Блинкен: действия Китая вокруг Тайваня могут «дестабилизировать» регион
Белый дом вызвал посла КНР в США Цинь Гана, чтобы выразить протест действиям Китая в связи с эскалацией ситуации вокруг Тайваня. Об этом 5 августа заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
Читайте подробнее: Белый дом вызвал посла КНР из-за ситуации с Тайванем
Нэнси Пелоси явно забежала вперёд в своём антикитайском демарше. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил писатель, китаевед Юрий Тавровский.
«Существует «китайский», точнее «антикитайский» консенсус в Демократической партии, точно такой же консенсус существует и в Республиканской партии, а также и между двумя партиями, вместе взятыми», — заявил писатель.
Подробности в материале: Тавровский: «Пелоси побежала впереди паровоза антикитайской политики США»
Отношения между Китаем и Россией в контексте конфликта между КНР и США не претерпят существенных изменений. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил писатель, китаевед Юрий Тавровский.
Читайте также: Эксперт: Отношения Китая и России из-за визита Пелоси не изменятся
Американцы подталкивают власти Тайваня к провозглашению независимости от Китая, что неминуемо приведёт к войне. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил писатель, китаевед Юрий Тавровский.
«Если власти Тайваня провозгласят независимость от Китая, Пекин немедленно начнет военную операцию», — заявил эксперт.
Читайте также: Эксперт: США подталкивают китайцев к гражданской войне
Американцы не ставят целью обрушить свою и китайскую экономики для того, чтобы освободить рынок для своих производителей. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил писатель, китаевед Юрий Тавровский.
Читайте также: Эксперт: США не ставят целью обрушение своей и китайской экономик
Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является провокацией американских властей. Об этом 5 августа заявил лидер французского политического движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, его слова приводит сайт журнала «Пуэн».
Подробности в материале: Меланшон назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией
Белый дом вызвал посла КНР в США для выражения протеста в связи с «провокационными действиями» (учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) возле Тайваня. Об этом 5 августа заявил представитель американской администрации Джон Кирби, его слова приводит газета Washington Post.
Читайте также: Белый дом вызвал посла Китая из-за учений НОАК возле Тайваня
Snickers и ее владелец, компания Mars Wrigley, принесли Китаю официальные извинения за то, что в одной из своих рекламных акций назвали Тайвань страной. Об этом сообщают СМИ.
Уже известно о приостановке сотрудничества КНР и США в области незаконной миграции, борьбы с наркотиками и международной преступностью, в сфере правосудия, переговоров по изменению климата.
Решение Китая провести военные учения вблизи Тайваня является неоправданной эскалацией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на форуме АСЕАН в Камбодже.
Читайте подробнее: США считают необоснованными военные учения Китая вблизи Тайваня
Китай с 5 августа приостанавливает дипломатический диалог с США в ряде областей, включая обмен информацией между военными командирами и переговоры по климату, а также сворачивает сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с международной преступностью и наркоторговлей.
Подробности в материале: Китай приостанавливает диалог с США по военным вопросам и климату
Тайваньская авантюра Пелоси оборачивается политической катастрофой для США, пишет «КП». В выигрыше — только сама 82-летняя Пелоси, которая как «усмирительница Китая» уже считается победителем в своем калифорнийском округе.
Единственным решением сложившегося кризиса в американо-китайских отношениях, вызванного визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, является немедленное признание Соединёнными Штатами своих ошибок, заявил высокопоставленный сотрудник посольства Китая в Вашингтоне.
Читайте также: Китай призывает США «исправить ошибки» после визита Пелоси на Тайвань
Китай призывает все страны заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми.
В Белом доме заявили, что США осуждают санкции КНР против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее семьи, передает ТАСС.
Китай не привык действовать жестко, его тактика — мягкая, «на кошачьих лапках». Об этом «ПолитЭксперту» сообщил политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя возможный ответ Китая США на недавний визит Нэнси Пелоси на Тайвань.
«Возможно, КНР начнет операцию на Тайване в течение двух лет. Мир к этому готов», — считает эксперт.
Все виды ядерного оружия России хотелось бы включить в договор по контролю над вооружениями, сообщила 5 августа журналистам заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
Читайте также: Госдеп США заявил, что хочет контролировать всё ядерное оружие России
Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань заставил власти Ростова-на-Дону задуматься о собственном производстве микрочипов для ноутбуков.
Читайте также: После визита Пелоси на Тайвань в Ростове-на-Дону задумались о микрочипах
Администрация президента США Джо Байдена предположительно призывает демократов в Сенате заморозить законопроект, предлагающий объявить Тайвань «основным союзником вне НАТО».
Читайте подробнее: Байден просит Сенат США не признавать Тайвань «основным союзником вне НАТО»
Китаю следует немедленно прекратить военные учения в районе Тайваня. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, главы японского МИД Ёсимасы Хаяси и министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг, сделанном на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже.
Читайте подробнее: США, Япония и Австралия потребовали от Китая прекратить военные учения
Представители Пентагона неоднократно пытались связаться с военными Китая на фоне проходящих в районе Тайваня учений, однако китайская сторона не отвечает. Об этом сообщает газета The Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Читайте подробнее: Военные Китая игнорируют попытки США выйти на связь — Politico
Китай призывает мировое сообщество объединиться, чтобы вместе противостоять беспринципному давлению и угрозам со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает пресс-служба китайского МИД.
Подробности в материале: Китай призвал мировое сообщество вместе противостоять США
Бывший президент США Дональд Трамп крайне остро высказался о визите спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, который привёл к обрушению отношений между Соединёнными Штатами и Китаем. Поступок Нэнси Трамп прокомментировал 5 августа во время выступления на митинге перед своими сторонниками в Уокешо (штат Висконсин), трансляцию которого вёл телеканал Newsmax.
Об этом: Трамп назвал поезду «сумасшедшей» Пелоси на Тайвань чертовщиной и глупостью
В КНДР отреагировали на посещение спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси демилитаризованной зоны на границе КНДР и Южной Кореи. Директор департамента печати и информации МИД Северной Кореи Чо Ен Сам назвал визит «проявлением враждебной» политики США. Об этом 6 августа сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Подробности в материале: В МИД КНДР назвали визит Пелоси на Тайвань проявлением враждебности
На фоне обострения ситуации вокруг Тайваня представители высшего военного командования КНР не отвечают на попытки США связаться с ними. Об этом 5 августа сообщила американская газета Politico.
Подробности в материале: Politico: высшее военное командование Китая не выходит на связь с США
Ответные действия КНР на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань оправданны и законны. Об этом 6 августа заявил глава МИД Китая Ван И на пресс-конференции на полях министерских мероприятий АСЕАН в Пномпене.
Читайте также: МИД КНР: ответные действия на визит Пелоси на Тайвань оправданны и законны
Экс-президент США Дональд Трамп назвал поездку спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань глупой ввиду напряженности в отношениях с Китаем.
Читайте подробнее: Трамп назвал поездку Пелоси на Тайвань глупой
В состояние, при котором действуют не международное право и нормы международных отношений, а закон джунглей, не позволит вернуть США мир Китай. Об этом 5 августа заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции на полях министерских мероприятий АСЕАН в Пномпене.
Об этом: Ван И: Китай не позволит США вернуть мир к закону джунглей
По мнению государственного секретаря США Энтони Блинкена, военные учения Народно-освободительной армии Китая около Тайваня якобы несоразмерны «мирному визиту» спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Он заявил об этом 6 августа в ходе пресс-конференции на Филиппинах.
Подробности в материале: Блинкен: учения армии Китая несоразмерны «мирному визиту» Пелоси на Тайвань
Решение властей Китая о резком ограничении дипломатических отношений с Соединёнными Штатами после визита спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, включая закрытие каналов связи для кризисных ситуаций, которые администрация президента США Джо Байдена усердно поддерживала, свидетельствуют о том, что отношения между двумя странами достигли нового минимума. Об этом 6 августа пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой экспертов и бывших высокопоставленных чиновников США.
Читайте подробнее: Foreign Policy: в отношениях между США и Китаем достигнут очередной минимум
Попытки США связаться с ним игнорирует высшее военное командования Китая на фоне обострения кризиса вокруг Тайваня. Об этом 5 августа сообщила американская газета Politico со ссылкой на источники.
Об этом: Politico: китайское военное руководство не отвечает на звонки из США
Замглавы отдела исследований и разработок минобороны Тайваня найден мертвым в номере отеля 6 августа. Об этом передает Reuters.
Военные учения с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря проводит в период с 6 по 15 августа армия Китая. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Управления морской безопасности КНР.
Об этом: Армия Китая проведёт учения с боевыми стрельбами в Желтом море
Власти КНР ценят заявления России о поддержке ею принципа «одного Китая». Об этом 6 августа заявил глава китайского МИД Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий АСЕАН в Пномпене, его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.
Об этом: Ван И поблагодарил Россию за поддержку принципа «одного Китая»
Спецпредставитель США по вопросам климата Джон Керри заявил о своём разочаровании решением Китая приостановить двустороннее сотрудничество по климату, которое было принято Пекином после посещения Тайваня спикером нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси. Об этом Кэрри 5 августа написал на своей странице в социальной сети Twitter.
Подробности в материале: Керри: приостановка КНР сотрудничества с США по климату является ошибкой
Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что «американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности», но их попытки распространять своё доминирование на все большее количество точек земного шара бесперспективны и отражают политику вседозволенности, которую проводят США, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Кто их поставит на место?» — Лавров: США взяли курс на подавление
Заявление Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики, согласно которому Китай введёт санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и её ближайших родственников после провокационного визита на Тайвань, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Показательная порка» — Пелоси навлекла на себя китайские санкции
Не менее 20 военных самолётов и 14 кораблей направил Китай в ходе учений 6 августа в район острова Тайвань. Об этом сообщает тайваньское министерство обороны.
Читайте подробнее: В Тайване заявили о приближении 20 самолётов КНР к острову
Информация, согласно которой военное командование Соединённых Штатов Америки не может связаться со своими китайскими коллегами, с которыми прекратился контакт на фоне провокации с прилётом спикера нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, стала поводом для обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Не стоило обижать Китай» — в США не могут дозвониться до военных КНР
Делегация из Литвы во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань. Об этом 7 августа сообшили в МИД острова. Визит представителей Литвы на Тайвань происходит на фоне обострения отношений между Вильнюсом и Пекином.
Читайте подробнее: Делегация из Литвы прибыла на Тайвань
Литовская делегация во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте, которая прибыла с визитом на Тайвань, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 7 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Моська за хозяином» — вслед за США Тайвань посетила делегация Литвы
Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Америка во многих отношениях стала государством третьего мира, превратившись в посмешище, её «больше не уважают и не слушают», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Нация упоротых зомби» — Трамп: США превратились в посмешище
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси провел встречу с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем, объявили в МИД Японии.
По данным агентства Kyodo, на переговорах Хаяси и Гутерреш выразили серьезную обеспокоенность в связи с масштабными учениями с ракетными стрельбами, которые Китай проводит вокруг Тайваня. Стороны также подчеркнули необходимость снижения градуса напряженности в ситуации вокруг Тайваня.
Китаю предстоит принять ряд серьёзных решений, особенно в отношении проамериканских друзей в своей элите и сроков будущей тайваньской СВО. Предстоит своя мобилизация и национализация элиты, и тайваньский флешмоб Пелоси лишь ускорил принятие основных решений. Договориться Китаю с США уже не получится.
Читайте также: Тайваньский триумф Пелоси и американская трагедия
Китай крайне не заинтересован в военном решении тайваньской проблемы.
Читайте также: Казус Пелоси: зачем США делают из Китая себе нового врага?
Максимум, на что отважился Вашингтон, — вызов для вручения ноты «решительного протеста» из-за «эскалации» по причине учений посла КНР в Вашингтоне Цинь Гана.
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Китай на месяц закрыл часть акватории Бохайского залива для военных учений. Они будут проводиться с 8 августа до 8 сентября.
Власти США перекладывают ответственность за возникший вокруг Тайваня кризис, заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.
Об этом: Китай обвинил США в перекладывании ответственности за ситуацию на Тайване
Тайвань. Иван Шилов © ИА REGNUM
Армия Китая сообщила о продлении учений в районе Тайваня. Как говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК, военнослужащие отработают там организацию противолодочной обороны и наступательные действия на море.
Торговые суда продолжили движение по Тайваньскому проливу, несмотря на напряженную обстановку в этом районе из-за проводящихся Китаем военных маневров. Об этом 8 августа сообщило агентствоBloomberg со ссылкой на данные перемещений судов.
По сообщению Bloomberg, в проливе на фоне визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и реакции Китая на поездку начались перебои с движением судов. Некоторые судовладельцы запретили своим судам проходить через пролив, другие решили обходить зоны проведения учений, пишет агентство.
Однако в последнее время судоходство в проливе практически вернулось. Как отмечает Bloomberg, с воскресенья более 30 судов прошли через зоны учений китайских военных, всего было пересечено четыре из шести таких ограниченных участков.
США пытаются поступать с другими странами также, как американские полицейские обошлись с чернокожим по имени Джордж Флойд. Об этом официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин написала в своём Twitter.
«Мы не можем позволить США считать себя «мировым полицейским» и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили по своему желанию», — заявила Хуа Чуньин.
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Монголия поддерживает политику «одного Китая», заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе своего официального визита в Улан-Батор.
Читайте подробнее: Глава МИД КНР: Монголия подтвердила поддержку политики «одного Китая»
Монголия. Ольга Шклярова © ИА REGNUM
В порты Тайваня в понедельник, 8 августа, прибыло несколько судов, груженных сжиженным природным газом, и танкеров, перевозивших нефть. Суда с СПГ на борту стояли у побережья Тайваня несколько дней, не решаясь войти в порты, отмечает агентство.
Австралийская сенатор Джеки Лэмби сравнила реакцию Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань с поведением избалованного ребенка. Об этом 8 августа сообщил телеканал Nine News.
Читайте подробнее: В Сенате Австралии учения ВС Китая вокруг Тайваня сравнили с ребячеством
В Австралии лидер оппозиции Питер Даттон раскритиковал Китай за его «совершенно чрезмерную» реакцию на поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и призвал лейбористское правительство своей страны «обеспечить сдерживание» потенциального конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом 8 августа сообщил телеканал Sky News.
Читайте также: В Австралии заявили о возможной войне с участием Китая
Ряд ошибок допустили американские власти, когда позволили спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыть на Тайвань. Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил 8 августа.
Первая ошибка США — грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Китай не раз предостерегал Вашингтон от организации визита Пелоси на Тайвань, но США проигнорировали это.
«Это стало грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая», — подчеркнул китайский министр.
Вторая ошибка — поддержка независимости Тайваня. Ни одно государство не должно поддерживать «сепаратистские силы».
Третьей ошибкой Ван И назвал желание США подорвать мир в регионе через наращивание своего военного присутствия.
Читайте также: МИД Китая: США допустили три ошибки в тайваньском вопросе
США и Китай. Иван Шилов @ ИА REGNUM
Тайвань анонсировал на вторник и четверг собственные военные учения с боевыми стрельбами тяжелой артиллерии, они пройдут в уезде Пиндун на юге острова, сообщает РИА Новости.
В результате роста напряжённости в ситуации вокруг Тайваня может возникнуть дефицит полупроводников на мировом рынке. Об этом 8 августа заявил официальный представитель острова во Франции Франсуа Чин-Чун Ву в эфире телеканала BFM Business.
Об этом: Власти Тайваня заявили об осложнении ситуации на рынке полупроводников
Учения с боевыми стрельбами проведут для проверки боеспособности армии Вооружённые силы Тайваня на юге острова с 9 по 11 августа. Об этом 8 августа сообщает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на источник.
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Тайвань. Иван Шилов @ ИА REGNUM
Китай играет «в долгую», и визит спикера Палаты представителей США на Тайвань ничего не изменит. Об этом ИА REGNUM 8 августа заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
Читайте подробнее: Эксперт: Китай не готов к военному конфликту с США
Китай планирует занять территорию Тайваня «молниеносным нападением», пишет британская газета The Telegraph.
Читайте также: The Telegraph: Китай планирует захватить Тайвань за 48 часов
Китай и Тайвань. Иван Шилов @ ИА REGNUM
Центральное разведывательное управление США намерено сместить основной фокус своей деятельности с борьбы с экстремизмом на противодействие Китаю — Ассошиэйтед Пресс.
Развитие отношений с Россией не является благотворительностью для Китая. Об этом ИА REGNUM 8 августа заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
Подробности в материале: Эксперт: без российской поддержки Китай оказался бы сломлен
Масштабные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) возле Тайваня соответствуют национальному законодательству, а также международному праву и существующей практике. Об этом на регулярном брифинге заявил 8 августа официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Тайвань является территорией КНР. Проведение Китаем обычных учений в прилегающих к нему акваториях и воздушном пространстве является открытой, справедливой и профессиональной мерой. Соответствующие ведомства КНР также в надлежащее время опубликовали уведомления об этом», — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Это соответствует национальному законодательству, международному праву и практике», — отметил Ван Вэньбинь.
На вопросы о том, окончены ли эти учения и будет ли опубликовано соответствующее уведомление об их сроках, официальный представитель МИД КНР не дал прямого ответа, отмечает ТАСС.
«Вооруженные силы Китая уже сделали соответствующую публикацию», — указал он.
Учения Китая, проводящиеся в водах недалеко от Тайваня, показали способность страны координировать разные виды войск для проведения операции. Об этом 8 августа сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных аналитиков и экспертов.
Издание отмечает, что в учениях принимали все основные виды вооруженных сил Китая, в том числе сухопутные части, флот, военно-воздушные силы и ракетные войска.
«По словам военных аналитиков, что учения продемонстрировали, так это прогресс, который достиг Китай в координации различных видов своих вооруженных сил, что является отличительной чертой современной армии. Они отметили, что Китаю не хватает военных средств, чтобы установить полную блокаду Тайваня, но Пекин показал, что у него достаточно морской огневой мощи, что подорвать экономику острова», — говорится в материале газеты.
Издание приводит мнение специалиста по китайской армии из Массачусетского технологического института Тейлора Фравела, который считает, что маневры можно рассматривать как успех Восточной зоны боевого командования Народно — освободительной армии Китая (НОАК). При этом он призвал не удивляться достижениям китайских военных, поскольку возможность проведения скоординированных операций в районе Тайваня была частью стратегии КНР на протяжении пары десятилетий.
The Wall Street Journal считает, что маневры послужили «крупномасштабной генеральной репетицией» возможных боевых действий в Тайваньском проливе. По оценке издания, Китай при помощи учений продемонстрировал свое намерение превратить «разросшийся» военно-промышленный комплекс в «сплоченную боевую силу», которая в будущем сможет занять доминирующую позицию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Китай не может позволить США считать себя «мировым полицейским» и относиться к другим странам, как к Джорджу Флойду. Об этом написала в пятницу в своем аккаунте в Twitter официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает ТАСС.
«Мы не можем позволить США считать себя «мировым полицейским» и относиться к другим странам, как к Джорджу Флойду, которого они могут запугивать и душить по своему желанию», — написала Хуа Чуньин.
США и Китай. Иван Шилов @ ИА REGNUM
«Монголия ещё раз подтверждает свою приверженность принципу одного Китая и выражает протест против вмешательства других стран по вопросам, касающимся Тайваня, Гонконга и Синьцзяна», — министр иностранных дел КНР Ван И.
Подробности в материале: Ван И: Монголия и КНР будут уважать независимость друг друга
США не ждут радикальных шагов Пекина в отношении Тайваня и не тревожатся по этому поводу, — Джо Байден.
Предполагать, что Китай станет предпринимать активные действия в отношении Тайваня, не следует, сообщил 8 августа журналистам американский президент Джо Байден.
Об этом: Байден заявил, что не верит в решительность Китая по вопросу Тайваня
Заявление официального представитель Тайваня во Франции Франсуа Чин-Чун Ву о том, что напряжённость вокруг острова может нарушить производственные цепочки полупроводников и привести к дефициту полупроводников, что «станет большой проблемой для всего мирового рынка», вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: «Китай перекроет кислород» — сети об угрозе дефицита чипов из-за Тайваня
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол сообщил, что вооруженные силы США намерены продолжать действовать в Тайваньском проливе.
Правительственных визитов на Тайвань Литва не планирует, заявил 8 августа литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, передаёт ERT.
Об этом: Литва пообещала на делать официальных визитов на Тайвань
Надежду на то, что договор СНВ-3 будет выполняться обеими сторонами, выразил 8 августа на встрече с журналистами глава департамента по контролю над вооружениями китайского МИД Фу Цун.
Об этом: МИД Китая прокомментировал решение РФ по инспекциям в рамках СНВ-3
Военные Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами на южной части острова 9 августа, сообщает тайваньское Центральное информационное агентство со ссылкой на источники в военных кругах.
Читайте также: Тайвань объявил о проведении учений с боевыми стрельбами
Китай приостанавливает сотрудничество по вопросам климата с США, но продолжает свою борьбу с изменением климата вместе с другими странами. Об этом посол КНР в США Цинь Ган 8 августа заявил на своей странице в социальной сети Twitter.
Об этом: Посол КНР в США заявил, что Китай продолжит бороться с изменением климата