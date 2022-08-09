Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа посетила Тайвань. Визит Пелоси вызвал резкий протест со стороны Китая: в Пекине заявили, что Китай примет меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. 4 августа Вооруженные силы Китая приступили к масштабным военным учениям в шести акваториях вокруг Тайваня, которые фактически привели к блокаде острова. Учения должны были завершиться в полдень воскресенья, 7 августа, однако их продлили. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

14:44 02.08.2022 Самолёт со спикером нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси на борту приземлится в аэропорту Тайбэя в 22:00 (время местное), передаёт местный телеканал «Саньли».

15:04 02.08.2022 Кризис, связанный с возможным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, едва ли перерастет в полноценную экономическую войну между Китаем и США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил экономист Сергей Хестанов. По его словам, скорее всего, дело ограничится грозными заявлениями с обеих сторон. Не исключено, что официальный Вашингтон и Пекин «обменяются» санкциями, однако они будут носить скорее косметический характер. Подробности в материале: Экономист усомнился в начале санкционной войны из-за Тайваня

15:29 02.08.2022 В число основных санкционных ударов, которые США могут нанести по Китаю, входит поставка микросхем. Об этом 2 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя разгорающийся кризис на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. «С одной стороны, Тайвань маленькая экономика, страна небольшая, но там сконцентрировано небывало большое количество мощностей по производству микросхем — несколько десятилетий назад выбрало производство микросхем, не конечных изделий из электроники, а именно микросхем своим основным производством», — сказал Хестанов. Об этом: Экономист рассказал возможный ход санкционной войны Китая и США

15:34 02.08.2022 Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси возглавила делегацию, которая посетит Тайвань. Отмечается, что делегация состоит, по разным сведениям, от шести до 20 человек. Как ожидается, самолёт с американской делегацией должен прибыть в Тайбэй в 16:00—17:30 мск. Визит Пелоси вызвал резкий протест со стороны Китая, который считает Тайвань своей территорией. В Пекине заявили, что в случае посещения американской делегацией Тайваня вся ответственность за такой шаг ляжет на США, а Китай примет меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. В соцсетях стали появляться кадры с боевыми единицами КНР в виде систем ПВО и самолётами, несущими дежурство в небе над страной. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

15:35 02.08.2022 Глава МИД Германии Анналена Бербок обещала поддержку Тайваню в случае нападения Китая, пишет издание Spiegel.

15:49 02.08.2022 США наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг визита Нэнси Пелоси на Тайвань.

15:50 02.08.2022 Власти Соединенных Штатов наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая, заявила 2 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом: Захарова назвала США государством-провокатором

15:55 02.08.2022 Борт SPAR-19 с Нэнси Пелоси вошел в тайваньскую зону ПВО.

16:00 02.08.2022 Санкционная война между Китаем и США приведет к резкому и масштабному росту цен на электронику во всем мире. Об этом 2 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя разгорающийся кризис на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По его словам, одним из элементов такого экономического противостояния, если оно все-таки произойдет, станет ограничение на поставку чипов из Тайваня в материковый Китай, что резко увеличит стоимость электроники по всему миру. Читайте подробнее: Экономист заявил об угрозе резкого роста цен на электронику во всем мире

16:12 02.08.2022 Японские СМИ сообщают о вылете восьми истребителей и пяти самолетов-заправщиков ВВС США с баз на территории Японии.

16:49 02.08.2022 Белоруссия озабочена визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и надеется на выдержку руководства КНР и администрации Тайваня. Об этом говорится в заявлении белорусского МИД.

17:06 02.08.2022 Истребители ВВС Тайваня взяли на сопровождение спецборт Нэнси Пелоси, пишут местные СМИ.

17:06 02.08.2022 США в эти минуты осуществляют «максимально демонстративное и максимально провокационное» вторжение в воздушное пространство Китая, написал в своем телеграм-канале 2 августа военный эксперт Борис Рожин. Читайте также: Максимально провокационное вторжение: военный эксперт о полёте Пелоси

17:07 02.08.2022 Спецборт, на котором летит Нэнси Пелоси — спикер палаты представителей Конгресса США, приземлится в главном аэропорту Тайваня в 22:43 по местному времени. Читайте подробнее: Самолёт с Пелоси направляется в аэропорт Суншань

17:10 02.08.2022 КНР закрывает для гражданских самолетов зону Тайваньского пролива, пишут СМИ.

17:19 02.08.2022 Орудия для отражения атаки беспилотников приведены в состояние готовности в аэропорту «Суншань», куда следует самолёт с Нэнси Пелоси, возглавляющей нижнюю палату американского конгресса, пишет 2 августа Ziyu Shibao. Читайте также: В аэропорту «Суншань» приготовились стрелять по БПЛА для защиты Пелоси

17:19 02.08.2022 Возвращать военным путем контроль над островом Тайвань Китаю с экономической точки зрения не целесообразно. Об этом 2 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя разгорающийся кризис на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По словам эксперта на острове сконцентрирована значительная часть глобальных производств сложных микросхем. Однако оборудование для этого Тайвань закупает в Голландии и в случае установления над островом контроля Пекина, Китай не сможет использовать этот потенциал. Об этом: Военное возвращение Тайваня в Китай экономически нецелесообразно

17:21 02.08.2022 Борт SPAR-19 с Нэнси Пелоси

17:22 02.08.2022 Всемирно известных «Петрова и Боширова» могут впоследствии «посадить за штурвал» самолёта, на котором спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси никак не может долететь до Тайваня, сообщила 2 августа представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Об этом она написала, комментируя непрерывные сообщения СМИ о том, что спецборт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси направляется в аэропорт Тайбэя. Читайте также: Пелоси, Петров и Боширов в одном самолёте? Захарова оценила полёт в Тайбэй

17:28 02.08.2022 ВВС КНР направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив, пишет портал «Юйюань таньтянь».

17:37 02.08.2022 Самолёт, доставляющий на Тайвань Нэнси Пелоси — спикера палаты представителей американского Конгресса, вошёл в опознавательную зону работы ПВО Тайваня, пишет 2 августа South China Morning Post. Об этом: Самолёт с Пелоси вошёл в опознавательную зону ПВО Тайваня

17:48 02.08.2022 Истребители китайских ВВС на фоне прилёта на Тайвань американского представителя Ненси Пелоси направлены 2 августа в Тайваньский пролив. Подробности в материале: Китай направил Су-35 в Тайваньский пролив

18:01 02.08.2022 Официально визит на Тайвань спикера палаты представителей США начался 2 августа. Boeing C-40C, на котором прилетела Пелоси, успешно приземлился в аэропорту Суншань. Читайте подробнее: Начался визит Пелоси на Тайвань

18:02 02.08.2022 США не признают суверенитет ни одного государства, причем как своих противников, так и союзников, и полностью отрицают международное право, отметил сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале.

18:08 02.08.2022 В Совфеде назвали провокацией визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Читайте подробнее: В Совфеде назвали провокацией визит Пелоси на Тайвань

18:11 02.08.2022 Визит Нэнси Пелоси на Тайвань является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая, заявили в МИД КНР.

18:11 02.08.2022 Китай в ответ на визит Нэнси Пелоси на Тайвань примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета, заявили в МИД КНР

18:13 02.08.2022 Глава Чечни Рамзан Кадыров: «Ну и зачем было столько нагонять жутей, пугать людей, шум поднимать, когда можно было так спокойно дать прилететь бедной старушке в Тайвань? Можно же было тихо и молча всё завершить, так нет, бедную бабусю несколько часов пугали истребителями, ПВО, эсминцами и громкими заявлениями».

18:15 02.08.2022 Визит американского представителя высокого уровня, официального лица на Тайвань — регион КНР — является грубым нарушением суверенитета Китая, сообщает 2 августа МИД страны. Подробности в материале: Китай выразил США протест из-за прилёта Пелоси на Тайвань

18:15 02.08.2022 Китай объявил с 4 по 7 августа военные учения в шести районах моря вокруг Тайваня.

18:15 02.08.2022 США подбрасывают дровишки в костер третьей мировой войны, считает депутат Госдумы Артем Метелев («Единая Россия»). Читайте также: В Госдуме считают, что США провоцируют Китай и мир на войну

18:17 02.08.2022 Для России ситуация вокруг визита Нэнси Пелоси на Тайвань хороша тем, что США своими руками подталкивают Пекин к более тесным отношениям с Москвой, написал в своем телеграм-канале 2 августа военный эксперт Борис Рожин. Читайте также: Военный эксперт: в визите Пелоси на Тайвань есть польза для России

18:21 02.08.2022 Ожидается, что Нэнси Пелоси встретится с президентом Тайваня 3 августа, а вылетит с Тайваня тогда же во второй половине дня.

18:24 02.08.2022 Визит Нэнси Пелоси на Тайвань не является нарушением суверенитета Китая, заявил Белый дом.

18:25 02.08.2022 Прибывшая на Тайвань спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что этот визит свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии». Об этом она сообщила 2 августа в письменном обращении, опубликованном ее пресс-службой. Читайте также: Пелоси назвала визит в Тайбэй знаком «поддержки США тайваньской демократии»

18:27 02.08.2022 Китай и США поддерживают связь на фоне визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин. Об этом: Китай поддерживает связь с США на фоне визита Пелоси на Тайвань

18:32 02.08.2022 Как только самолет с Нэнси Пелоси на борту сел в Тайбэе, в Киеве у многих отлегло от сердца, написал в своем телеграм-канале («Старше Эдды») 2 августа журналист Герман Куликовский. Читайте подробнее: Эксперт о визите Пелоси на Тайвань: в Киеве у многих отлегло от сердца

18:38 02.08.2022 Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 4 по 7 августа проведёт военные учения в шести районах, окружающих остров Тайвань, сообщает 2 августа китайское издание Global Times. Отмечено, что учения будут проводиться с боевой стрельбой. Читайте также: Китай проведет военные учения в шести районах вокруг Тайваня — GT

18:57 02.08.2022 Минобороны Тайваня осудило предстоящие учения Китая у острова, назвало их целью «психологическое запугивание граждан».

19:01 02.08.2022 Восточное командование армии Китая сообщило, что проведёт уже вечером 2 августа в море к востоку от Тайваня пуски ракет с неядерной боевой частью.

19:02 02.08.2022 Вооруженные силы Китая находятся в состояние повышенной боеготовности, сообщает 2 августа минобороны КНР. Такое заявление сделано на фоне провокационного визита спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Читайте также: Армия Китая остаётся в повышенной боеготовности — минобороны КНР

19:02 02.08.2022 Оснований, чтобы объявлять о каком-то кризисе и вообще как-либо остро реагировать на поездку на Тайвань американского высокопоставленного лица Ненси Пелоси, у Китая нет, считают в Вашингтоне, передаёт 2 августа CNN. Подробности в материале: США заявили, что Китаю не стоит нервничать из-за поездки Пелоси на Тайвань

19:09 02.08.2022 Россия может использовать острую фазу тайваньского кризиса в своих интересах, написал 2 августа в своем телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин. «Обстоятельства вполне уместны в отношении активизации переговоров на предмет возможности оптовой закупки китайских ударных дронов», — полагает эксперт. Об этом: России пора покупать дроны у Китая: эксперт о визите Пелоси на Тайвань

19:13 02.08.2022 Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и члены сопровождающей ее делегации опубликовали заявление по прибытии на Тайвань, заявив о приверженности Вашингтона «поддержке демократии» на острове. Читайте также: Пелоси выступила с заявлением по прибытии на Тайвань

19:15 02.08.2022 Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань — провокация из провокаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Подробности в материале: Слуцкий: Самолет Пелоси провел разделительную линию над Тайванем

19:36 02.08.2022 Вышедший из украинского порта Одессы сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженный кукурузой, прибудет в Стамбул в 21:00 мск, сообщает 2 августа министерство обороны Турции. Уточняется, что совместный досмотр судна начнется утром 3 августа. Читайте также: В Турции заявили, что досмотр первого судна с зерном начнется 3 августа

19:38 02.08.2022 Серия военных операций будет проведена ВС КНР возле Тайваня, передаёт 2 августа CGTN. Читайте подробнее: Китай начинает ряд военных операций возле Тайваня

19:40 02.08.2022 О заходе в опознавательную зону ПВО Тайваня группы китайских боевых самолётов 2 августа заявили тайваньские военные. По данным минобороны Тайваня, в зоне ПВО на юго-западе острова зафиксирован 21 самолёт Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Читайте подробнее: Китай направил в зону ПВО Тайваня 21 боевой самолёт

19:59 02.08.2022 Визит на Тайвань спикера палаты представителей американского Конгресса — это провокация против Пекина, попытка посягнуть на территориальную целостность Китая, говорится в опубликованном 2 августа заявлении МИД РФ. Читайте подробнее: МИД России назвал провокацией отправку Пелоси на Тайвань

20:02 02.08.2022 Самолёт, приземлившийся в аэропорту Тайбэя (Тайвань) со спикером нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси, вызвал большой резонанс в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 2 августа в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Китай попал в цугцванг» — Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване

20:15 02.08.2022 Поездка спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань повлечет за собой «мощный ответ» Китая, заявил посол КНР в США Цинь Ган в интервью телеканалу CNN. Подробности в материале: Посол Китая в США пообещал «мощный ответ» на визит Пелоси

20:20 02.08.2022 21 китайский военный самолёт вошёл в опознавательную зону ПВО Тайваня. Об этом сообщает минобороны Тайваня.

20:21 02.08.2022 Москва рассматривает визит Нэнси Пелоси на Тайвань как явную провокацию, заявили в МИД РФ.

20:34 02.08.2022 Военное ведомство Тайваня подготовило различные планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает 2 августа Центральное информационное агентство острова (CNA). «Вооруженные силы тщательно подготовили различные планы реагирования на чрезвычайные обстоятельства, и в зависимости от обстановки и сведений о противнике готовы направить военные силы для защиты национальной безопасности», — указано в сообщении минобороны Тайваня. Читайте также: На Тайване заявили, что их Вооруженные силы готовы ко всему

20:42 02.08.2022 Народно-освободительная армия Китая начала учения в трех акваториях вокруг Тайваня. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

20:47 02.08.2022 От «авиашоу над Тайваньским проливом» выиграл только Кремль, с такой оценкой 2 августа выступил в своем телеграм-канале журналист Сергей Мардан. «В отличие от Китая, Россия не побоялась вступить в ожесточенное геополитическое и военное сражение с Соединенными Штатами Америки. Весь мир воспринимает украинскую войну именно так. Если Китай снова отступит, а это более чем вероятно, Россия получает статус безусловного лидера «альтернативного» мира, способного, и что еще важнее — готового применять силу там, где он считает это принципиальным и важным для себя. Тридцать лет это могли себе позволить только Соединенные Штаты», — отметил Мардан. Об этом: Эксперт: от авиашоу над Тайваньским проливом выиграл только Кремль

20:52 02.08.2022 За спецбортом, на котором долгие часы на Тайвань летела Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей Конгресса США, кажется, следила и продолжает следить вся планета. За это время интернет-пользователи уже изобрели ироничные мемы, а также начали отпускать шутки в адрес американцев. Большинство уверено, что США визитом Пелоси на Тайвань хотят пощекотать нервы Пекину, но у них ничего не получится. Подробности читайте в обзоре: Сеть: «США аж из трусов выпрыгивают» — как Пелоси прилетела на Тайвань

21:15 02.08.2022 Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала проведение комплекса военных учений севернее, юго-западнее и юго-восточнее острова Тайвань, сообщает 2 августа Центральное телевидение Китая со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И. Речь идёт как об армейских учениях, так и учениях ВВС и военно-морского флота. Читайте также: Народно-освободительная армия Китая начала учения возле Тайваня

21:57 02.08.2022 МИД Китая вызвал посла США и выразил ему протест из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань.

22:29 02.08.2022 Китай не намерен применять ядерное оружие первым. Об этом заявили в департаменте МИД КНР.

22:40 02.08.2022 У России нет оснований отказывать в помощи КНР в случае вооруженного конфликта на Тайване, если они об этом попросят. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

00:08 03.08.2022 Белоруссия полностью разделяет озабоченность Китая в отношении деструктивных действий Вашингтона, направленных на вмешательство в его внутренние дела. Об этом говорится в заявлении МИД Белоруссии 2 августа в связи с обострением ситуации вокруг Тайваня. Об этом: Белоруссия поддержала Китай в связи с обострением ситуации вокруг Тайваня

01:56 03.08.2022 Северная Корея поддерживает справедливую позицию Китая о неприемлемости визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил представитель МИД КНДР в комментарии Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК). Об этом: КНДР осудила визит Пелоси на Тайвань

03:12 03.08.2022 Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг указал, что Китай сделает всё возможное для мирного воссоединения с Тайванем, но не исключает военных мер для предотвращения сепаратистских настроений. Представитель Китая отметил, что тайваньский вопрос является для страны жизненно важным, так как напрямую касается территориальной целостности КНР и её суверенитета. Подробности в материале: Китай не исключил военных мер для воссоединения с Тайванем

03:42 03.08.2022 Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг подтвердил приверженность формуле о том, что ядерную войну невозможно выиграть и она не должна быть развязана. Об этом: В КНР указали, что ядерный конфликт не должен быть развязан

04:32 03.08.2022 Венесуэла, Куба и Никарагуа присоединились к странам, осудившим провокационный визит на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, угрожающий суверенитету и территориальной целостности Китая. Об этом говорится в распространённых 2 августа заявлениях внешнеполитические ведомства этих стран. Читайте также: Провокационный визит Пелоси на Тайвань осудили Венесуэла, Куба и Никарагуа

04:50 03.08.2022 Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приехала в парламент Тайваня, передает телеканал TTV. Читайте подробнее: Пелоси приехала в законодательный орган Тайваня

05:07 03.08.2022 Власти Китая приостановили импорт двух видов рыбной продукции и цитрусовых с Тайваня. Подробности в материале: Китай приостановил импорт цитрусовых и рыбной продукции с Тайваня

05:15 03.08.2022 Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предложила развивать связи между законодателями из Соединенных Штатов и Тайваня. Об этом она заявила в ходе беседы с вице-спикером тайваньского парламента Цай Цичаном. Читайте подробнее: Пелоси предложила расширять связи между законодателями США и Тайваня

05:32 03.08.2022 За полётом спецборта с Нэнси Пелоси на Тайвань наблюдали около 3 млн зрителей. Об этом: Сервис Flightradar пережил рекордное нашествие пользователей

06:20 03.08.2022 В связи с обострением отношений между Пекином и Вашингтоном из-за визита Пелоси на Тайвань руководство компании CATL приняло решение отложить строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей Tesla и Ford как минимум до осени. Читайте также: Китай может отложить строительство завода литий-ионных аккумуляторов в США

06:45 03.08.2022 Почётный орден Благожелательных облаков вручён Нэнси Пелоси за заслуги в продвижении взаимоотношений между США и Тайванем. Подробности в материале: Власти Тайваня вручили Пелоси орден Благожелательных облаков

06:49 03.08.2022 Стирание с карты обоих суррогатных образований — Тайваня и Украины — было бы очистительной историей для стабильности всего мира, считает губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.⠀ Читайте также: Суррогатные образования Тайвань и Украина нужно стереть с карты — мнение

07:42 03.08.2022 Япония выразила Китаю обеспокоенность в связи с началом масштабных манёвров ВМС и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи Тайваня. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно 3 августа заявил на пресс-конференции в Токио. Читайте также: Япония выразила Китаю обеспокоенность в связи с учениями вблизи Тайваня

08:07 03.08.2022 Ситуация вокруг визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань будет разворачиваться не сразу, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В своем телеграм-канале он пояснил: «Ну, прилетела (Нэнси Пелоси — прим. ИА REGNUM), ну, сообщила, что «имеет право». Китай же заявил, что НОАК проведет совместные воздушные, морские и военные учения вокруг Тайваня с артиллерийской стрельбой большой дальности в Тайваньском проливе и использованием обычных ракет в морских районах. А «НОАК не будет сидеть сложа руки». Но учения и без этого Китай проводил, и ракеты удачно запускал. Так о чем же речь? Думается, о «репетиции» атаки на Тайвань, которая будет не сейчас, а немного погодя…» Об этом: Тайвань «идет под списание?»

08:12 03.08.2022 Исторической неизбежностью является воссоединение Китая с Тайванем. Об этом 3 августа говорится в обнародованном заявлении министра иностранных дел КНР Ван И в ответ на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Читайте подробнее: В Пекине назвали исторической неизбежностью воссоединение Китая с Тайванем

08:14 03.08.2022 Тайвань будет укреплять партнерство с США в различных сферах, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень. Об этом 3 августа на встрече со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая 2 августа прибыла с визитом в Тайбей, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь. Читайте также: Тайвань хочет вывести отношения с США на новый уровень

08:18 03.08.2022 Власти Китая ввели ограничения на торговлю с Тайванем. Об этом сообщает Reuters. Читайте также: Китай приостановил поставки с Тайваня цитрусовых и скумбрии

08:25 03.08.2022 В текущем моменте России объективно выгодны и на руку не только напряжённость вокруг Тайваня — напряжённость в любой точке мира, считает глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олег Боронин. Комментируя в своем телеграм-канале визит на Тайвань делегации США и заявление спикера палаты представителей США Пелоси о приверженности поддержке Тайваня, он поделился рядом своих ключевых тезисов по тайваньскому кризису: «Про «Пелоси». 1. Формально вроде как Вашингтон не «сдал назад». Но это лишь формально: так или иначе китайские ВВС прошедшим вечером входили в зону ответственности ПВО Тайваня, но не были атакованы. В то же время нужно признать, что в целом формально США вчера, как говорится, лица не потеряли и решимость продемонстрировали. Ну, если не считать заявления Белого дома о «снятии» с себя ответственности за визит Пелоси. Хотя и тут их понять можно: страшновато, ибо очень зыбко (вспомним по аналогии те же Берлинские и Карибский кризисы)…» Подробности в материале: «Игры» вокруг Тайваня только начинаются?

08:32 03.08.2022 Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань показал пренебрежение Соединенными Штатами правами других стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Читайте подробнее: Захарова обвинила США в пренебрежении правами других стран

08:34 03.08.2022 Прибывшая на Тайвань делегация Конгресса США намерена подтвердить приверженность поддержке острова. Об этом спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила 3 августа на встрече с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Именно сейчас солидарность США с Тайванем имеет решающее значение, подчеркнула глава американской делегации. По её словам, мир стоит перед выбором между демократией и автократией, и США непоколебимы в своей решимости сохранить демократию и на Тайване, и во всём мире. Об этом: Пелоси назвала цель прибытия на Тайвань делегации США

08:45 03.08.2022 В связи с заявлением министра иностранных дел КНР Ван И об «исторической неизбежности» воссоединения Китая с Тайванем, любопытно мнение главы Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олега Боронина о стратегических союзниках России. В своем телеграм-канале 3 августа он, в частности, отметил: «Многим, видимо, покажется странным, но на Востоке есть три государства, которые могут стать нам реальными стратегическими союзниками. Несмотря на, скажем так, некоторые, казалось бы, исторические нюансы. Это Иран, Афганистан и Индия. Но только при условии абсолютно равных партнёрских и ответственных, последовательных союзнических отношений…» Подробности в материале: Названы стратегические союзники России

08:56 03.08.2022 Своим визитом на Тайвань спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси удалось отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. Такое мнение 3 августа высказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Подробности в материале: Постпред России в Вене счёл визит Пелоси на Тайвань отвлекающим манёвром

09:19 03.08.2022 Военные учения Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня свидетельствуют о том, что Пекин стремится решить проблему силой. Об этом заявили в министерстве обороны Тайваня. Об этом: В Тайбэе заявили о стремлении КНР решить силой вопрос Тайваня

09:24 03.08.2022 Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сравнил вояжи на тот момент помощника Госсекретаря США Виктории Нуланд на Майдан и спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Подробности в материале: Косачёв сравнил вояжи Нуланд на Майдан и Пелоси на Тайвань

09:27 03.08.2022 Власти Китая подняли «большую шумиху» вокруг визита американской делегации на Тайвань, заявила глава делегации, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Читайте также: Пелоси объяснила «шумиху» вокруг её визита на Тайвань

09:35 03.08.2022 Всё ядерное оружие США должно быть выведено из Европы. Его не следует размещать и в других регионах мира, заявил глава делегации Китая на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг. «США следует вывести всё их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе», — сказал Фу Цонг. Подробности в материале: Китай потребовал выведения ядерного оружия США из Европы

09:36 03.08.2022 Власти Китая обратились к авиакомпаниям, работающим в Азии, сообщает 3 августа американское агентство Bloomberg. Подробности в материале: Bloomberg: Китай призвал авиакомпании избегать полётов в районе Тайваня

09:49 03.08.2022 США доказывают миру свою безнаказанность с помощью поездки спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Подробности в материале: Лавров: поездкой Пелоси США доказывают миру свою безнаказанность

09:53 03.08.2022 Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань показал, что Вашингтон не считается с мнением других стран. Об этом 3 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Подробности в материале: Захарова назвала визит Пелоси на Тайвань «дикой акцией»

09:53 03.08.2022 Поведение спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси напоминает поведение «политического чумного божка», который своими действиями подрывает мир в Тайваньском проливе. Об этом 3 августа говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times. Читайте также: В СМИ Китая назвали Пелоси «политическим чумным божком»

10:11 03.08.2022 Китай предупредил работающие в Азии авиакомпании о необходимости избегать полётов в районе Тайваня, где проводятся военные учения. Об этом 3 августа сообщает Bloomberg. Читайте также: Пекин предупредил авиакомпании о необходимости избегать полётов у Тайваня

10:11 03.08.2022 Китай своими провокационными действиями подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе и регионе. Об этом говорится в заявлении МИД Тайваня, опубликованном 3 августа на официальном сайте ведомства. Читайте также: МИД Тайваня обвинил Китай в подрыве мира и стабильности

10:50 03.08.2022 Китай обязательно ответит на визит американской делегации на Тайвань, заявили 3 августа в министерстве иностранных дел КНР. Об этом: МИД Китая пообещал ответ на визит Пелоси на Тайвань

10:56 03.08.2022 Соединённые Штаты и Тайвань могут заключить торговое соглашение. Причём это может произойти уже в обозримом будущем. Об этом 3 августа на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Читайте также: Пелоси анонсировала скорую торговую сделку США с Тайванем

11:24 03.08.2022 Китай ответит Тайваню не пулями, а экономикой, считает депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков. Об этом: В Госдуме предположили ответ Китая на визит Пелоси на Тайвань

11:27 03.08.2022 Соединенные Штаты и власти Тайваня стали виновниками конфликта и разрушителями мира в Тайваньском проливе, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан. Подробности в материале: Китай обвинил США и Тайвань в разрушении мира в регионе

12:01 03.08.2022 Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав ее сумасшедшей. Об этом: Трамп назвал Пелоси сумасшедшей

12:41 03.08.2022 Директор центра изучения международных отношений в АТР, доктор исторических наук Валерий Тимошенко, комментируя резонансные события на Тайване, считает, что далеко не все местные жители готовы с оружием в руках защищать призрачный суверенитет острова. Об этом: США готовят роль нынешней Украины Тайваню — провокации продолжатся — мнение

13:08 03.08.2022 Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси покидает Тайвань, сообщают местные СМИ.

13:12 03.08.2022 Американская делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси покинула Тайвань, завершив 20-часовой визит на остров. Самолёт Пелоси и её делегации вылетел из тайваньского аэропорта Суншань в 18:01 по местному времени (13:01 мск) и направился в Южную Корею. Об этом: Нэнси Пелоси вылетета с Тайваня

13:13 03.08.2022 Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей США, недавно посетила Тайвань, чтобы показать, что «США верны Тайваню», как утверждает она в соцсети Twitter. Но отношения США с Тайванем не совсем просты. Об этом в своем репортаже в ночь на 3 августа рассказала собкор шведского телеканала SVT Тильда Левин. Читайте подробнее: США не хотят, чтобы Тайвань решился на суверенитет — SVT

13:15 03.08.2022 Своими действиями вокруг Тайваня Вашингтон нанёс ещё один удар по своему международному авторитету, в мире растет число тех, кто понимает: с такой страной, как США, ужиться невозможно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 августа, комментируя визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Подробности в материале: Действия США в отношении Китая открывают новые возможности для России

13:26 03.08.2022 Визит главы палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является провокацией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это самая чистая провокация», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков назвал провокацией визит Пелоси на Тайвань

13:27 03.08.2022 После визита спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань взаимная торговля между Китаем и США будет снижаться, об этом в своём телеграм-канале написал министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Читайте подробнее: После визита Пелоси на Тайвань настало время новых комбинаций — мнение

13:27 03.08.2022 Авиационные полёты ограничены для Тайваня из-за военных учений Китая. Власти острова ведут переговоры о возможных альтернативных маршрутах с Японией и Филиппинами, сообщает 3 августа Центральное информационное агентство Тайваня. Подробности в материале: Тайвань ищет альтернативные воздушные маршруты из-за учений КНР

13:58 03.08.2022 Визит американской делегации на Тайвань является чистой провокацией, заявил 3 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подробности в материале: Песков назвал визит Пелоси на Тайвань «чистой провокацией»

14:23 03.08.2022 Шанхайская организация сотрудничества выступает против внешнего вмешательства в дела стран-участниц. Об этом генсек ШОС Чжан Мин заявил, комментируя визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. «ШОС придерживается принципа «одного Китая» и решительно выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела стран-членов», — говорится в заявлении Чжан Мина на сайте секретариата организации. Подробности в материале: Генсек ШОС выступил в поддержку принципа «одного Китая»

14:54 03.08.2022 Нэнси Пелоси. (сс) Gage Skidmore

14:55 03.08.2022 В случае ухудшении ситуации вокруг Тайваня Монголия готова эвакуировать оттуда своих граждан. Читайте также: Монголия готова эвакуировать своих граждан с Тайваня

15:23 03.08.2022 Китай наносит первый удар по экономике Тайваня, эмбарго на импорт в КНР из Тайваня наложено на 3 тыс. товаров, отметил депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия»). Подробности в материале: Китай наносит удары по продовольственному и технологическому рынку Тайваня

15:32 03.08.2022 Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес выразил свое неприятие любых действий, наносящих ущерб территориальной целостности и суверенитету Китая, и осудил вмешательство во внутренние дела КНР. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter, комментируя визит главы палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Кубинский министр также выразил «обеспокоенность ростом напряженности и обострением ситуации вокруг Тайваня». Читайте подробнее: Глава МИД Кубы осудил нарушение суверенитета Китая со стороны США

18:20 03.08.2022 Китайское руководство показало свою слабость, не ответив достойным образом на визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Подробности в материале: Эксперт: Китай не даст серьёзного ответа на действия США

19:37 03.08.2022 У Китая нет причин превращать визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в кризис, — Белый дом.

20:16 03.08.2022 Информация о том, что американская делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси покинула Тайвань, пробыв на острове менее суток, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 3 августа в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Теперь Китай в руках России» — сети об итогах визита Пелоси на Тайвань

06:24 04.08.2022 Китай не имеет оснований для использования визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в качестве повода для начала «агрессивной военной деятельности». Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на своей странице в Twitter. Об этом: Боррель прокомментировал поездку Пелоси на Тайвань

07:14 04.08.2022 В Совфеде назвали «подарком» выступление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который назвал рутинной поездкой визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Подробности в материале: В Совфеде дали оценку Боррелю за «рутинную» поездку Пелоси на Тайвань

07:15 04.08.2022 Армия КНР приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

08:09 04.08.2022 Масштабные военные учения с боевыми стрельбами начаты Народно-освободительной армией Китая вокруг острова Тайвань. Об этом 4 августа сообщает Центральное телевидение Китая. Подробности в материале: Армия Китая начала масштабные учения со стрельбами вокруг острова Тайвань

08:56 04.08.2022 Боевые стрельбы на дальние расстояния были проведены частями сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ходе военных учений около острова Тайвань. Об этом 4 августа говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК. Об этом: Армия Китая в ходе учений провела боевые стрельбы в Тайваньском проливе

09:10 04.08.2022 Казахстан не признаёт Тайвань независимым государством. Об этом 4 августа заявил агентству КазТАГ представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров. Читайте подробнее: МИД Казахстана отреагировал на визит Пелоси на Тайвань

09:44 04.08.2022 Цитата из видео. Перевозка межконтинентальной ракеты DF-5B. КНР. 02.08.2022 (сс)

10:01 04.08.2022 Предупредительные сигнальные ракеты были выпущены по беспилотнику, обнаруженному в Тайваньском проливе в районе островов, находящихся под управлением Тайваня. Об этом сообщает 4 августа минобороны островного государства. Военные находились в состоянии боевой готовности. Указаний на то, что беспилотник принадлежал Китаю, в сообщении нет. Читайте также: Тайвань отогнал ракетами неопознанный беспилотник

10:18 04.08.2022 МИД КНР назвал учения ВС Китая в районе Тайваня необходимой и законной ответной мерой.

10:33 04.08.2022 Китай отменил встречу глав МИД КНР и Японии из-за заявления стран G7 по ситуации вокруг Тайваня.

10:34 04.08.2022 Риск того, что власти Китая решатся на экономическую блокаду Тайваня, не очень велик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал ситуацию с ухудшением экономических отношений между Китаем и Тайванем и спрогнозировал, к чему в итоге это может привести. Об этом: Делягин рассказал, почему Китай не пойдет на блокаду Тайваня

10:42 04.08.2022 Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может подорвать стабильность как в Восточной Азии, так и во всем мире, считает директор департамента международных отношений НИУ ВШЭ Александр Лукин Об этом: «Откровенная провокация!» — эксперт ВШЭ о визите Пелоси на Тайвань

11:02 04.08.2022 По меньшей мере десять китайских военных кораблей, а также несколько самолётов временно пересекали «срединную линию» Тайваньского пролива в ходе военных учений. Об этом сообщает 4 августа Reuters со ссылкой на тайваньские источники. Читайте подробнее: Военные Китая пересекали «границу» в Тайваньском проливе в ходе учений

11:03 04.08.2022 Китай завершил боевые стрельбы в восточной части Тайваньского пролива.

11:14 04.08.2022 Поведение президента Соединенных Штатов Джо Байдена на мировой арене не имеет какой-либо логики, пишет обозреватель Дуг Бэндоу в статье для портала The American Conservative. Читайте подробнее: В США Байдена назвали внешнеполитическим алкоголиком

11:21 04.08.2022 Законопроект, призванный изменить политику США в отношении Тайваня, в том числе признать остров основным союзником Вашингтона вне НАТО, в Белом доме пытаются «притормозить». Об этом сообщает 4 августа агентство Bloomberg. Источники агентства отмечают, что в президентской администрации пытаются убедить сенаторов от Демократической партии пока не одобрять документ. В законопроекте также предусмотрено выделение Тайваню $4,5 млрд на обеспечение безопасности и обязательство со стороны США поддерживать членство Тайваня в международных организациях. Подробности в материале: Bloomberg: Белый дом не торопится менять политику по Тайваню

11:34 04.08.2022 Встреча министров иностранных дел Китая и Японии, которая планировалась в столице Камбоджи, отменена из-за заявления стран G7 по ситуации вокруг Тайваня. Об этом официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила 4 августа на брифинге. «Китай больше не организует встречу министров иностранных дел Китая и Японии в Пномпене, потому что Япония вместе со странами G7 и ЕС выступила с совместным заявлением, в котором безосновательно обвиняет Китай и выдает чёрное за белое», — заявила Хуа Чуньин. Читайте подробнее: Китай отказал главе МИД Японии во встрече из-за позиции G7 по Тайваню

11:34 04.08.2022 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) предупреждает, что нестабильность, вызванная напряженностью в Тайваньском проливе, может привести к просчетам, серьезной конфронтации, открытому конфликту и непредвиденным последствиям между крупными державами, сообщает Sindonews. Читайте подробнее: Напряженность в Тайване беспокоит, АСЕАН готова помочь диалогу

11:44 04.08.2022 Ракетные войска вооружённых сил Китая полностью выполнили задачи в ходе учебных боевых стрельб в восточной части Тайваньского пролива. Об этом 4 августа заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. Читайте подробнее: Вооружённые силы Китая завершили боевые стрельбы в Тайваньском проливе

11:48 04.08.2022 Учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) около Тайваня являются необходимой и законной ответной мерой. Об этом 4 августа заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Читайте также: МИД КНР назвал учения НОАК около Тайваня необходимой ответной мерой

11:49 04.08.2022 Военные учения китайской армии вокруг Тайваня стали предупреждением провокаторам и сепаратистам. Об этом 4 августа заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге. Об этом: Китай назвал военные учения вокруг Тайваня предупреждением провокаторам

11:50 04.08.2022 США устроили злонамеренную провокацию против Китая, когда отправили на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Итогом этого визита станет ухудшение в Азии безопасности и усиление экономического кризиса, заявил 4 августа зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. «Безопасность в Азии драматически ухудшится. Недоверие станет колоссальным. Рынки продолжат падение. Бензин и продукты будут дорожать», — полагает зампредседателя Совбеза. Подробности в материале: Медведев рассказал, чем обернётся визит Пелоси на Тайвань

11:59 04.08.2022 Баллистические ракеты серии «Дунфэн» запущены в ходе военных учений Китая в Тайваньском проливе. Об этом сообщает 4 августа Центральное новостное агентство Тайваня со ссылкой на минобороны острова. «Примерно в 13:56 по местному времени (8:56 мск) Компартия Китая запустила несколько баллистических ракет серии Дунфэн в водах к северо-востоку и юго-западу от Тайваня», — сообщили тайваньские военные. Читайте также: Китай стреляет баллистическими ракетами в водах возле Тайваня

12:00 04.08.2022 Сговор Тайваня с США и их провокации толкнут остров пучину катастрофы и принесут беды его жителям. Об этом 4 августа заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Подробности в материале: Сговор с США толкнёт Тайвань в пучину катастрофы — минобороны КНР

12:32 04.08.2022 Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг предупредила о риске «просчета» в связи с продолжающейся напряженностью в отношениях между Китаем и Тайванем. Об этом 4 августа написала The Guardian. Читайте подробнее: Глава МИД Австралии предупредила о риске «просчета» вокруг Китая и Тайваня

13:10 04.08.2022 Правительство Тайбэя призвали жителей города установить на мобильные телефоны приложение, позволяющее найти ближайшее бомбоубежище, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня. Об этом: Власти Тайбэя призвали жителей загрузить приложение с бомбоубежищами

13:26 04.08.2022 МИД Тайваня осудил военную активность Китая у берегов острова и призывает все мировое сообщество осудить «военную угрозу» со стороны Пекина.

13:48 04.08.2022 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал учения Китая у Тайваня суверенным правом Пекина.

13:51 04.08.2022 США искусственно поддерживают напряжённость вокруг Тайваня. Об этом 4 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков: США искусственно спровоцировали напряжённость вокруг Тайваня

13:59 04.08.2022 Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в ходе учений выпустила рядом с Тайванем 11 баллистических ракет. Об этом 4 августа сообщило Центральное новостное агентство Тайваня. Читайте подробнее: НОАК выпустила 11 ракет «Дунфэн» рядом с Тайванем

14:03 04.08.2022 Военные учения Китая у берегов Тайваня является суверенным правом КНР, заявил 4 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Песков назвал проведение учений возле Тайваня суверенным правом КНР

14:10 04.08.2022 Тайбэй [(cc) Chensiyuan]

14:47 04.08.2022 Китаю политические демарши ЕС как слону дробинка: в Пекине хорошо понимают, в какое положение загнал себя Евросоюз своей бездумной политикой, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в четверг, 4 августа, комментируя высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Об этом: ЕС не в том положении, чтобы Китай учитывал его заявления — эксперт

15:14 04.08.2022 Контроль над Тайванем позволит Китаю стабилизировать и сделать более прогнозируемым свой производственный процесс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Читайте также: Из-за действий США Китай может потерять рынки ЕС — экономист

15:26 04.08.2022 Цитата из видео «Перевозка межконтинентальной ракеты DF-5B. КНР. 02.08.2022 (сс)»

15:28 04.08.2022 КНР поддерживает «территориальную целостность» Молдавии, а Кишинёв поддерживает принцип «единого Китая». Об этом говорится в заявлении исполнительного секретаря Партии социалистов Молдавии Влад Батрынча, обнародованном 4 августа пресс-службой партии. Подробности в материале: В Молдавии заявили о беспокойстве из-за «провокаций» в адрес Китая

15:39 04.08.2022 Против любых односторонних действий и в первую очередь силовых по изменению статус-кво Тайваня выступают власти Соединённых Штатов. Об этом 4 августа заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит агентство Reuters. Читайте также: Блинкен: США против односторонних действий по изменению статус-кво Тайваня

15:46 04.08.2022 О том, что значит для мировой политики и для России визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, какими могут быть последствия блокады Тайваня для мировой экономики и что может стать причиной военной операции Пекина против Тайбэя, в интервью ИА REGNUM рассказывает писатель и китаевед Юрий Тавровский. Подробности в материале: После визита Пелоси на Тайвань Китай начнёт системное контрнаступление

15:46 04.08.2022 Японское правительство направило Китаю протест в связи с тем, что несколько китайских ракет упали в исключительной экономической зоне Японии. Об этом сообщает 4 августа агентство Киодо. Читайте подробнее: Япония потребовала от Китая прекратить учения возле Тайваня

17:01 04.08.2022 Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси 4 августа прибыла в Японию в рамках своего турне по странам Азии, сообщает Times of India. Читайте подробнее:Нэнси Пелоси прибыла в Японию, где встретится с премьер-министром

17:22 04.08.2022 В Госдуме обратили внимание на странность трехкратного теста на ковид президента США Джо Байдена, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа. Об этом: В Госдуме видят странности с тестами Байдена на коронавирус

17:51 04.08.2022 Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ее южнокорейский коллега 4 августа поклялись прилагать усилия для сдерживания Северной Кореи с целью ее денуклеаризации, сообщает Reuters. Подробности в материале: Пелоси пообещала способствовать денуклеаризации Северной Кореи

19:08 04.08.2022 Глава МИД Германии Анналена Бербок. Kmu. gov. ua

19:14 04.08.2022 После визита спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань, действующие и бывшие американские чиновники, имеющие доступ к разведданными США и союзников, сообщили изданию Fox News, что Китай может вторгнуться на Тайвань в течение ближайших 18 месяцев. Читайте также: «Китай может напасть на Тайвань до выборов в США в 2024-м» — Fox

20:08 04.08.2022 Министерство иностранных дел Киргизии прокомментировало ситуацию, связанную с визитом на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Читайте также: Киргизия поддерживает политику «одного Китая» — МИД о ситуации с Тайванем

20:51 04.08.2022 Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила с официальным заявлением по итогам противоречивой поездки на Тайвань, подчеркнув необходимость поддержки острова и одновременно сославшись на угрозы Китая в свой адрес. Подробности в материале: «Мы готовы защитить только родину» — американцы отказались охранять Тайвань

21:15 04.08.2022 Жозеп Боррель. European Parliament

22:33 04.08.2022 КНР и Тайвань [Иван Шилов © ИА REGNUM]

23:16 04.08.2022 Правительство США внимательно отслеживает, решится ли Китай использовать визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в качестве предлога для эскалации напряженности в отношении острова, сообщает 4 августа Fox News. Подробности в материале: «В кои-то веки я болею за Китай» — американцы презирают «Пелоси-фальшивку»

00:48 05.08.2022 Новость о том, что прогрессивные американские сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен отказались комментировать визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, несмотря на общие одобрения со стороны политиков в Вашингтоне, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей, собрав более 4,6 тысячи комментариев под соответствующей публикацией Fox News. Читайте подробнее: «Шум вокруг визита Пелоси на Тайвань отвлек американцев от инфляции» — сеть

00:50 05.08.2022 Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, совершающая турне по странам Азии, 4 августа позавтракает в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщает пресс-служба японского внешнеполитического ведомства. Подробности в материале: Пелоси позавтракает в Токио с премьер-министром Японии

07:22 05.08.2022 Авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan отошла от района вблизи Тайваня, где 4 августа начались широкомасштабные учения Народно-освободительной армия Китая (НОАК), на расстояние «несколько сотен километров». Об этом 5 августа сообщает газета South China Morning Post. Читайте подробнее: Авианосец США Ronald Reagan отошёл от района учений НОАК вблизи Тайваня

07:56 05.08.2022 Правительство Японии крайне сожалеет о решении Китая, который отказался от проведения встречи министров иностранных дел двух стран на полях мероприятий АСЕАН в столице Камбоджи Пномпене. Об этом генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 5 августа заявил на пресс-конференции в Токио. Читайте также: Япония сожалеет об отмене Китаем встречи глав МИД на фоне кризиса

08:27 05.08.2022 Попытки США распространять свое доминирование в мире бесперспективны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Подробности в материале: Лавров: попытки США распространять свое доминирование бесперспективны

09:32 05.08.2022 В ближайшие время ударная авианосная группа военно-морских сил США во главе с авианосцем «Рональд Рейган», а также корабли сопровождения останутся у берегов Тайваня. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. Об этом сообщает Politico. Читайте также: Авианосной группе США приказано остаться у берегов Тайваня

09:41 05.08.2022 На фоне роста напряжённости в Тайваньском проливе Китай готов к укреплению своего стратегического сотрудничества с Россией. Об этом 5 августа заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пномпене. Подробности в материале: Ван И: Китай готов укреплять стратегическое сотрудничество с Россией

09:45 05.08.2022 Министерство иностранных дел Китая вызвало посла Японии в КНР Таруми Хидео из-за совместного заявления глав МИД G7 по Тайваню, передает 5 августа Центральное телевидение Китая. Об этом: МИД КНР сделал представление послу Японии из-за заявления G7

10:10 05.08.2022 МИД Китая заявил о необходимости усиления стратегического сотрудничества между КНР и РФ. По мнению Пекина, страны должны теснее взаимодействовать на международной арене.

10:24 05.08.2022 В Совфеде назвали возмутительным бесстыдством заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что реакция Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является «вопиюще провокационной». Об этом: В Совфеде назвали «возмутительным бесстыдством» реакцию Блинкена на КНР

10:39 05.08.2022 Министр обороны Австралии Ричард Марлз считает, что новость о запуске Китаем ракет над Тайваньским проливом является «глубоко тревожной». Об этом 5 августа сообщил телеканал Sky News. Об этом: Министр обороны Австралии назвал учения вокруг Тайваня «глубоко тревожными»

11:01 05.08.2022 Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси требует, чтобы Пекину «незамедлительно» прекратил пуски ракет близ Тайваня, — Axios.

11:02 05.08.2022 Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является серьёзным посягательством на суверенитет и территориальную целостность КНР. Об этом 5 августа на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пномпене заявил глава МИД КНР Ван И. Об этом: Глава МИД Китая назвал визит Пелоси на Тайвань вульгарной комедией

11:45 05.08.2022 МИД Китая сообщил, что КНР введет санкции против спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников.

12:01 05.08.2022 Военные учения Китая в в Тайваньском проливе, последовавшие за визитом в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, представляют собой серьёзную эскалацию напряжённости. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 5 августа на пресс-брифинге в Пномпене. НОАК, сказал он, объявила о семи зонах ограничений морских и воздушных сообщений в районе Тайваня. Ограничения связаны с учениями и завершатся 8 августа. «Эти провокационные действия представляют собой серьёзную эскалацию», — подчеркнул госсекретарь США и заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать статус-кво по Тайваньскому проливу. Подробности в материале: Блинкен заявил о серьёзной эскалации из-за учений КНР возле Тайваня

12:25 05.08.2022 Санкции в отношении спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и её самых близких родственников, после совершения ею провокационного визита на Тайвань, введёт Китай. Об этом 5 августа говорится в обнародованном заявлении МИД КНР. Читайте подробнее: Китай собирается ввести санкции против Пелоси

13:20 05.08.2022 В течение быстрого времени напряженность после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не спадёт. Об этом 5 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подробности в материале: Песков: напряжение после визита Пелоси на Тайвань не спадёт быстро

13:42 05.08.2022 Глава Китая скоро начнёт масштабное экономическое наступление на Тайвань. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил писатель, китаевед Юрий Тавровский. Подробности в материале: Эксперт: Си Цзиньпин сожмёт Тайвань «стальной рукой в лайковой перчатке»

14:10 05.08.2022 Власти Соединённых Штатов обеспокоены тем, что действия Китая вокруг Тайваня могут способствовать дестабилизации в регионе. Об этом 5 августа заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на полях встречи АСЕАН в Пномпене. Об этом: Блинкен: действия Китая вокруг Тайваня могут «дестабилизировать» регион

14:17 05.08.2022 Белый дом вызвал посла КНР в США Цинь Гана, чтобы выразить протест действиям Китая в связи с эскалацией ситуации вокруг Тайваня. Об этом 5 августа заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Читайте подробнее: Белый дом вызвал посла КНР из-за ситуации с Тайванем

14:18 05.08.2022 Нэнси Пелоси явно забежала вперёд в своём антикитайском демарше. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил писатель, китаевед Юрий Тавровский. «Существует «китайский», точнее «антикитайский» консенсус в Демократической партии, точно такой же консенсус существует и в Республиканской партии, а также и между двумя партиями, вместе взятыми», — заявил писатель. Подробности в материале: Тавровский: «Пелоси побежала впереди паровоза антикитайской политики США»

14:24 05.08.2022 Отношения между Китаем и Россией в контексте конфликта между КНР и США не претерпят существенных изменений. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил писатель, китаевед Юрий Тавровский. Читайте также: Эксперт: Отношения Китая и России из-за визита Пелоси не изменятся

14:27 05.08.2022 Американцы подталкивают власти Тайваня к провозглашению независимости от Китая, что неминуемо приведёт к войне. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил писатель, китаевед Юрий Тавровский. «Если власти Тайваня провозгласят независимость от Китая, Пекин немедленно начнет военную операцию», — заявил эксперт. Читайте также: Эксперт: США подталкивают китайцев к гражданской войне

14:37 05.08.2022 Американцы не ставят целью обрушить свою и китайскую экономики для того, чтобы освободить рынок для своих производителей. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил писатель, китаевед Юрий Тавровский. Читайте также: Эксперт: США не ставят целью обрушение своей и китайской экономик

14:45 05.08.2022 Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является провокацией американских властей. Об этом 5 августа заявил лидер французского политического движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, его слова приводит сайт журнала «Пуэн». Подробности в материале: Меланшон назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией

15:00 05.08.2022 Белый дом вызвал посла КНР в США для выражения протеста в связи с «провокационными действиями» (учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) возле Тайваня. Об этом 5 августа заявил представитель американской администрации Джон Кирби, его слова приводит газета Washington Post. Читайте также: Белый дом вызвал посла Китая из-за учений НОАК возле Тайваня

15:38 05.08.2022 КНР и Тайвань. Иван Шилов © ИА REGNUM

15:45 05.08.2022 Snickers и ее владелец, компания Mars Wrigley, принесли Китаю официальные извинения за то, что в одной из своих рекламных акций назвали Тайвань страной. Об этом сообщают СМИ.

16:12 05.08.2022 Уже известно о приостановке сотрудничества КНР и США в области незаконной миграции, борьбы с наркотиками и международной преступностью, в сфере правосудия, переговоров по изменению климата.

16:50 05.08.2022 Решение Китая провести военные учения вблизи Тайваня является неоправданной эскалацией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на форуме АСЕАН в Камбодже. Читайте подробнее: США считают необоснованными военные учения Китая вблизи Тайваня

17:37 05.08.2022 Китай с 5 августа приостанавливает дипломатический диалог с США в ряде областей, включая обмен информацией между военными командирами и переговоры по климату, а также сворачивает сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с международной преступностью и наркоторговлей. Подробности в материале: Китай приостанавливает диалог с США по военным вопросам и климату

18:15 05.08.2022 Тайваньская авантюра Пелоси оборачивается политической катастрофой для США, пишет «КП». В выигрыше — только сама 82-летняя Пелоси, которая как «усмирительница Китая» уже считается победителем в своем калифорнийском округе.

18:42 05.08.2022 Единственным решением сложившегося кризиса в американо-китайских отношениях, вызванного визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, является немедленное признание Соединёнными Штатами своих ошибок, заявил высокопоставленный сотрудник посольства Китая в Вашингтоне. Читайте также: Китай призывает США «исправить ошибки» после визита Пелоси на Тайвань

19:06 05.08.2022 Китай призывает все страны заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми.

20:46 05.08.2022 Тайвань. Иван Шилов © ИА REGNUM

21:31 05.08.2022 В Белом доме заявили, что США осуждают санкции КНР против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее семьи, передает ТАСС.

21:55 05.08.2022 Китай не привык действовать жестко, его тактика — мягкая, «на кошачьих лапках». Об этом «ПолитЭксперту» сообщил политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя возможный ответ Китая США на недавний визит Нэнси Пелоси на Тайвань. «Возможно, КНР начнет операцию на Тайване в течение двух лет. Мир к этому готов», — считает эксперт.

22:33 05.08.2022 Все виды ядерного оружия России хотелось бы включить в договор по контролю над вооружениями, сообщила 5 августа журналистам заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Читайте также: Госдеп США заявил, что хочет контролировать всё ядерное оружие России

22:58 05.08.2022 Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань заставил власти Ростова-на-Дону задуматься о собственном производстве микрочипов для ноутбуков. Читайте также: После визита Пелоси на Тайвань в Ростове-на-Дону задумались о микрочипах

23:02 05.08.2022 Администрация президента США Джо Байдена предположительно призывает демократов в Сенате заморозить законопроект, предлагающий объявить Тайвань «основным союзником вне НАТО». Читайте подробнее: Байден просит Сенат США не признавать Тайвань «основным союзником вне НАТО»

04:04 06.08.2022 Китаю следует немедленно прекратить военные учения в районе Тайваня. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, главы японского МИД Ёсимасы Хаяси и министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг, сделанном на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже. Читайте подробнее: США, Япония и Австралия потребовали от Китая прекратить военные учения

04:58 06.08.2022 Представители Пентагона неоднократно пытались связаться с военными Китая на фоне проходящих в районе Тайваня учений, однако китайская сторона не отвечает. Об этом сообщает газета The Politico со ссылкой на осведомленные источники. Читайте подробнее: Военные Китая игнорируют попытки США выйти на связь — Politico

05:58 06.08.2022 Китай призывает мировое сообщество объединиться, чтобы вместе противостоять беспринципному давлению и угрозам со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает пресс-служба китайского МИД. Подробности в материале: Китай призвал мировое сообщество вместе противостоять США

07:41 06.08.2022 Бывший президент США Дональд Трамп крайне остро высказался о визите спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, который привёл к обрушению отношений между Соединёнными Штатами и Китаем. Поступок Нэнси Трамп прокомментировал 5 августа во время выступления на митинге перед своими сторонниками в Уокешо (штат Висконсин), трансляцию которого вёл телеканал Newsmax. Об этом: Трамп назвал поезду «сумасшедшей» Пелоси на Тайвань чертовщиной и глупостью

08:13 06.08.2022 В КНДР отреагировали на посещение спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси демилитаризованной зоны на границе КНДР и Южной Кореи. Директор департамента печати и информации МИД Северной Кореи Чо Ен Сам назвал визит «проявлением враждебной» политики США. Об этом 6 августа сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Подробности в материале: В МИД КНДР назвали визит Пелоси на Тайвань проявлением враждебности

08:13 06.08.2022 На фоне обострения ситуации вокруг Тайваня представители высшего военного командования КНР не отвечают на попытки США связаться с ними. Об этом 5 августа сообщила американская газета Politico. Подробности в материале: Politico: высшее военное командование Китая не выходит на связь с США

08:19 06.08.2022 Ответные действия КНР на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань оправданны и законны. Об этом 6 августа заявил глава МИД Китая Ван И на пресс-конференции на полях министерских мероприятий АСЕАН в Пномпене. Читайте также: МИД КНР: ответные действия на визит Пелоси на Тайвань оправданны и законны

08:56 06.08.2022 Экс-президент США Дональд Трамп назвал поездку спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань глупой ввиду напряженности в отношениях с Китаем. Читайте подробнее: Трамп назвал поездку Пелоси на Тайвань глупой

09:32 06.08.2022 В состояние, при котором действуют не международное право и нормы международных отношений, а закон джунглей, не позволит вернуть США мир Китай. Об этом 5 августа заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции на полях министерских мероприятий АСЕАН в Пномпене. Об этом: Ван И: Китай не позволит США вернуть мир к закону джунглей

09:45 06.08.2022 По мнению государственного секретаря США Энтони Блинкена, военные учения Народно-освободительной армии Китая около Тайваня якобы несоразмерны «мирному визиту» спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Он заявил об этом 6 августа в ходе пресс-конференции на Филиппинах. Подробности в материале: Блинкен: учения армии Китая несоразмерны «мирному визиту» Пелоси на Тайвань

10:00 06.08.2022 Решение властей Китая о резком ограничении дипломатических отношений с Соединёнными Штатами после визита спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, включая закрытие каналов связи для кризисных ситуаций, которые администрация президента США Джо Байдена усердно поддерживала, свидетельствуют о том, что отношения между двумя странами достигли нового минимума. Об этом 6 августа пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой экспертов и бывших высокопоставленных чиновников США. Читайте подробнее: Foreign Policy: в отношениях между США и Китаем достигнут очередной минимум

10:45 06.08.2022 Попытки США связаться с ним игнорирует высшее военное командования Китая на фоне обострения кризиса вокруг Тайваня. Об этом 5 августа сообщила американская газета Politico со ссылкой на источники. Об этом: Politico: китайское военное руководство не отвечает на звонки из США

10:53 06.08.2022 Замглавы отдела исследований и разработок минобороны Тайваня найден мертвым в номере отеля 6 августа. Об этом передает Reuters. Об этом: Чиновника минобороны Тайваня нашли мертвым в отеле

11:03 06.08.2022 Военные учения с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря проводит в период с 6 по 15 августа армия Китая. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Управления морской безопасности КНР. Об этом: Армия Китая проведёт учения с боевыми стрельбами в Желтом море

11:33 06.08.2022 Власти КНР ценят заявления России о поддержке ею принципа «одного Китая». Об этом 6 августа заявил глава китайского МИД Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий АСЕАН в Пномпене, его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР. Об этом: Ван И поблагодарил Россию за поддержку принципа «одного Китая»

11:46 06.08.2022 Спецпредставитель США по вопросам климата Джон Керри заявил о своём разочаровании решением Китая приостановить двустороннее сотрудничество по климату, которое было принято Пекином после посещения Тайваня спикером нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси. Об этом Кэрри 5 августа написал на своей странице в социальной сети Twitter. Подробности в материале: Керри: приостановка КНР сотрудничества с США по климату является ошибкой

14:17 06.08.2022 Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что «американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности», но их попытки распространять своё доминирование на все большее количество точек земного шара бесперспективны и отражают политику вседозволенности, которую проводят США, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 6 августа в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «Кто их поставит на место?» — Лавров: США взяли курс на подавление

14:42 06.08.2022 Заявление Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики, согласно которому Китай введёт санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и её ближайших родственников после провокационного визита на Тайвань, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Показательная порка» — Пелоси навлекла на себя китайские санкции

17:03 06.08.2022 Не менее 20 военных самолётов и 14 кораблей направил Китай в ходе учений 6 августа в район острова Тайвань. Об этом сообщает тайваньское министерство обороны. Читайте подробнее: В Тайване заявили о приближении 20 самолётов КНР к острову

21:07 06.08.2022 Информация, согласно которой военное командование Соединённых Штатов Америки не может связаться со своими китайскими коллегами, с которыми прекратился контакт на фоне провокации с прилётом спикера нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, стала поводом для обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 6 августа в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Не стоило обижать Китай» — в США не могут дозвониться до военных КНР

08:55 07.08.2022 Делегация из Литвы во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань. Об этом 7 августа сообшили в МИД острова. Визит представителей Литвы на Тайвань происходит на фоне обострения отношений между Вильнюсом и Пекином. Читайте подробнее: Делегация из Литвы прибыла на Тайвань

23:55 07.08.2022 Литовская делегация во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте, которая прибыла с визитом на Тайвань, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 7 августа в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «Моська за хозяином» — вслед за США Тайвань посетила делегация Литвы

03:08 08.08.2022 Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Америка во многих отношениях стала государством третьего мира, превратившись в посмешище, её «больше не уважают и не слушают», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «Нация упоротых зомби» — Трамп: США превратились в посмешище

07:07 08.08.2022 Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси провел встречу с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем, объявили в МИД Японии. По данным агентства Kyodo, на переговорах Хаяси и Гутерреш выразили серьезную обеспокоенность в связи с масштабными учениями с ракетными стрельбами, которые Китай проводит вокруг Тайваня. Стороны также подчеркнули необходимость снижения градуса напряженности в ситуации вокруг Тайваня.

07:07 08.08.2022 Китаю предстоит принять ряд серьёзных решений, особенно в отношении проамериканских друзей в своей элите и сроков будущей тайваньской СВО. Предстоит своя мобилизация и национализация элиты, и тайваньский флешмоб Пелоси лишь ускорил принятие основных решений. Договориться Китаю с США уже не получится. Читайте также: Тайваньский триумф Пелоси и американская трагедия

07:08 08.08.2022 Китай крайне не заинтересован в военном решении тайваньской проблемы. Читайте также: Казус Пелоси: зачем США делают из Китая себе нового врага?

07:10 08.08.2022 Максимум, на что отважился Вашингтон, — вызов для вручения ноты «решительного протеста» из-за «эскалации» по причине учений посла КНР в Вашингтоне Цинь Гана. Читайте также: За что боролись и на что напоролись США на китайском Тайване

07:50 08.08.2022 Китай на месяц закрыл часть акватории Бохайского залива для военных учений. Они будут проводиться с 8 августа до 8 сентября.

08:00 08.08.2022 Власти США перекладывают ответственность за возникший вокруг Тайваня кризис, заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь. Об этом: Китай обвинил США в перекладывании ответственности за ситуацию на Тайване

08:19 08.08.2022 Тайвань. Иван Шилов © ИА REGNUM

08:33 08.08.2022 Армия Китая сообщила о продлении учений в районе Тайваня. Как говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК, военнослужащие отработают там организацию противолодочной обороны и наступательные действия на море.

09:02 08.08.2022 Торговые суда продолжили движение по Тайваньскому проливу, несмотря на напряженную обстановку в этом районе из-за проводящихся Китаем военных маневров. Об этом 8 августа сообщило агентствоBloomberg со ссылкой на данные перемещений судов.

09:04 08.08.2022 По сообщению Bloomberg, в проливе на фоне визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и реакции Китая на поездку начались перебои с движением судов. Некоторые судовладельцы запретили своим судам проходить через пролив, другие решили обходить зоны проведения учений, пишет агентство. Однако в последнее время судоходство в проливе практически вернулось. Как отмечает Bloomberg, с воскресенья более 30 судов прошли через зоны учений китайских военных, всего было пересечено четыре из шести таких ограниченных участков.

09:27 08.08.2022 США пытаются поступать с другими странами также, как американские полицейские обошлись с чернокожим по имени Джордж Флойд. Об этом официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин написала в своём Twitter. «Мы не можем позволить США считать себя «мировым полицейским» и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили по своему желанию», — заявила Хуа Чуньин. Читайте также: Пугают и душат: МИД Китая напомнил США о болезненном происшествии

09:40 08.08.2022 Монголия поддерживает политику «одного Китая», заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе своего официального визита в Улан-Батор. Читайте подробнее: Глава МИД КНР: Монголия подтвердила поддержку политики «одного Китая»

09:42 08.08.2022 Монголия. Ольга Шклярова © ИА REGNUM

10:05 08.08.2022 В порты Тайваня в понедельник, 8 августа, прибыло несколько судов, груженных сжиженным природным газом, и танкеров, перевозивших нефть. Суда с СПГ на борту стояли у побережья Тайваня несколько дней, не решаясь войти в порты, отмечает агентство.

10:29 08.08.2022 Австралийская сенатор Джеки Лэмби сравнила реакцию Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань с поведением избалованного ребенка. Об этом 8 августа сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Сенате Австралии учения ВС Китая вокруг Тайваня сравнили с ребячеством

10:37 08.08.2022 В Австралии лидер оппозиции Питер Даттон раскритиковал Китай за его «совершенно чрезмерную» реакцию на поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и призвал лейбористское правительство своей страны «обеспечить сдерживание» потенциального конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом 8 августа сообщил телеканал Sky News. Читайте также: В Австралии заявили о возможной войне с участием Китая

11:25 08.08.2022 Ряд ошибок допустили американские власти, когда позволили спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыть на Тайвань. Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил 8 августа. Первая ошибка США — грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Китай не раз предостерегал Вашингтон от организации визита Пелоси на Тайвань, но США проигнорировали это. «Это стало грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая», — подчеркнул китайский министр. Вторая ошибка — поддержка независимости Тайваня. Ни одно государство не должно поддерживать «сепаратистские силы». Третьей ошибкой Ван И назвал желание США подорвать мир в регионе через наращивание своего военного присутствия. Читайте также: МИД Китая: США допустили три ошибки в тайваньском вопросе

11:56 08.08.2022 США и Китай. Иван Шилов @ ИА REGNUM

12:17 08.08.2022 Тайвань анонсировал на вторник и четверг собственные военные учения с боевыми стрельбами тяжелой артиллерии, они пройдут в уезде Пиндун на юге острова, сообщает РИА Новости.

12:24 08.08.2022 В результате роста напряжённости в ситуации вокруг Тайваня может возникнуть дефицит полупроводников на мировом рынке. Об этом 8 августа заявил официальный представитель острова во Франции Франсуа Чин-Чун Ву в эфире телеканала BFM Business. Об этом: Власти Тайваня заявили об осложнении ситуации на рынке полупроводников

12:31 08.08.2022 Учения с боевыми стрельбами проведут для проверки боеспособности армии Вооружённые силы Тайваня на юге острова с 9 по 11 августа. Об этом 8 августа сообщает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на источник. Читайте также: Армия Тайваня проведёт учения с боевыми стрельбами

13:03 08.08.2022 Тайвань. Иван Шилов @ ИА REGNUM

13:15 08.08.2022 Китай играет «в долгую», и визит спикера Палаты представителей США на Тайвань ничего не изменит. Об этом ИА REGNUM 8 августа заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. Читайте подробнее: Эксперт: Китай не готов к военному конфликту с США

13:51 08.08.2022 Китай планирует занять территорию Тайваня «молниеносным нападением», пишет британская газета The Telegraph. Читайте также: The Telegraph: Китай планирует захватить Тайвань за 48 часов

14:20 08.08.2022 Китай и Тайвань. Иван Шилов @ ИА REGNUM

14:26 08.08.2022 Центральное разведывательное управление США намерено сместить основной фокус своей деятельности с борьбы с экстремизмом на противодействие Китаю — Ассошиэйтед Пресс.

14:31 08.08.2022 Развитие отношений с Россией не является благотворительностью для Китая. Об этом ИА REGNUM 8 августа заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. Подробности в материале: Эксперт: без российской поддержки Китай оказался бы сломлен

14:34 08.08.2022 Масштабные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) возле Тайваня соответствуют национальному законодательству, а также международному праву и существующей практике. Об этом на регулярном брифинге заявил 8 августа официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

14:35 08.08.2022 «Тайвань является территорией КНР. Проведение Китаем обычных учений в прилегающих к нему акваториях и воздушном пространстве является открытой, справедливой и профессиональной мерой. Соответствующие ведомства КНР также в надлежащее время опубликовали уведомления об этом», — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. «Это соответствует национальному законодательству, международному праву и практике», — отметил Ван Вэньбинь.

14:35 08.08.2022 На вопросы о том, окончены ли эти учения и будет ли опубликовано соответствующее уведомление об их сроках, официальный представитель МИД КНР не дал прямого ответа, отмечает ТАСС. «Вооруженные силы Китая уже сделали соответствующую публикацию», — указал он.

14:37 08.08.2022 Учения Китая, проводящиеся в водах недалеко от Тайваня, показали способность страны координировать разные виды войск для проведения операции. Об этом 8 августа сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных аналитиков и экспертов. Издание отмечает, что в учениях принимали все основные виды вооруженных сил Китая, в том числе сухопутные части, флот, военно-воздушные силы и ракетные войска. «По словам военных аналитиков, что учения продемонстрировали, так это прогресс, который достиг Китай в координации различных видов своих вооруженных сил, что является отличительной чертой современной армии. Они отметили, что Китаю не хватает военных средств, чтобы установить полную блокаду Тайваня, но Пекин показал, что у него достаточно морской огневой мощи, что подорвать экономику острова», — говорится в материале газеты.

14:37 08.08.2022 Издание приводит мнение специалиста по китайской армии из Массачусетского технологического института Тейлора Фравела, который считает, что маневры можно рассматривать как успех Восточной зоны боевого командования Народно — освободительной армии Китая (НОАК). При этом он призвал не удивляться достижениям китайских военных, поскольку возможность проведения скоординированных операций в районе Тайваня была частью стратегии КНР на протяжении пары десятилетий.

14:38 08.08.2022 The Wall Street Journal считает, что маневры послужили «крупномасштабной генеральной репетицией» возможных боевых действий в Тайваньском проливе. По оценке издания, Китай при помощи учений продемонстрировал свое намерение превратить «разросшийся» военно-промышленный комплекс в «сплоченную боевую силу», которая в будущем сможет занять доминирующую позицию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

14:42 08.08.2022 Китай не может позволить США считать себя «мировым полицейским» и относиться к другим странам, как к Джорджу Флойду. Об этом написала в пятницу в своем аккаунте в Twitter официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает ТАСС. «Мы не можем позволить США считать себя «мировым полицейским» и относиться к другим странам, как к Джорджу Флойду, которого они могут запугивать и душить по своему желанию», — написала Хуа Чуньин.

14:49 08.08.2022 США и Китай. Иван Шилов @ ИА REGNUM

15:47 08.08.2022 «Монголия ещё раз подтверждает свою приверженность принципу одного Китая и выражает протест против вмешательства других стран по вопросам, касающимся Тайваня, Гонконга и Синьцзяна», — министр иностранных дел КНР Ван И. Подробности в материале: Ван И: Монголия и КНР будут уважать независимость друг друга

17:02 08.08.2022 США не ждут радикальных шагов Пекина в отношении Тайваня и не тревожатся по этому поводу, — Джо Байден.

18:07 08.08.2022 Предполагать, что Китай станет предпринимать активные действия в отношении Тайваня, не следует, сообщил 8 августа журналистам американский президент Джо Байден. Об этом: Байден заявил, что не верит в решительность Китая по вопросу Тайваня

21:37 08.08.2022 Заявление официального представитель Тайваня во Франции Франсуа Чин-Чун Ву о том, что напряжённость вокруг острова может нарушить производственные цепочки полупроводников и привести к дефициту полупроводников, что «станет большой проблемой для всего мирового рынка», вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: «Китай перекроет кислород» — сети об угрозе дефицита чипов из-за Тайваня

21:52 08.08.2022 Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол сообщил, что вооруженные силы США намерены продолжать действовать в Тайваньском проливе.

22:46 08.08.2022 Правительственных визитов на Тайвань Литва не планирует, заявил 8 августа литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, передаёт ERT. Об этом: Литва пообещала на делать официальных визитов на Тайвань

23:06 08.08.2022 Надежду на то, что договор СНВ-3 будет выполняться обеими сторонами, выразил 8 августа на встрече с журналистами глава департамента по контролю над вооружениями китайского МИД Фу Цун. Об этом: МИД Китая прокомментировал решение РФ по инспекциям в рамках СНВ-3

00:50 Военные Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами на южной части острова 9 августа, сообщает тайваньское Центральное информационное агентство со ссылкой на источники в военных кругах. Читайте также: Тайвань объявил о проведении учений с боевыми стрельбами