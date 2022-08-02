Черкесск, 2 августа, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии приступили к уборке зерновых колосовых культур. Аграрии собрали уже более 30 тыс. тонн зерна. Власти рассчитывают на хороший урожай. В последние годы ежегодно показатели урожайности в республике растут. Так, начиная с 2012 года сельские хозяйства увеличили объемы валового сбора в два раза, сообщил глава региона Рашид Темрезов.

mvedc.com Сбор урожая

«Растениеводство в Карачаево-Черкесии последние годы демонстрирует заметный динамичный рост. За последние десять лет, по статистическим данным, валовой сбор зерна в республике возрос два раза», — написал Темрезов в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что в текущем году зерновыми колосовыми культурами засеяны 82 тыс. га земель. В основном это озимая и яровая пшеница, а также кукуруза, ячмень, овес и рапс.